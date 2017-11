De actriz pasó a ser una "it girl" desde el extranjero

13/11/2017 -

Calu Rivero tiene millones de seguidores en las redes sociales. Se alejó de la actuación (según confirmó ahora a raíz del acoso que sufrió mientras hacía Dulce amor), pero se abrió un horizonte infinito de mano de la moda, al punto de convertirse en "it girl" y una "influencer" importante.

"Soy fan de experimentar la vida y de ser siendo. Físicamente voy a estar donde esté mi trabajo. En agosto me mudé a Nueva York, aunque siempre voy a tener una pata en la Argentina porque es mi país, y porque quiero hacer cosas aquí. Pero tengo mi costado cosmopolita y siempre me gustó trabajar con gente del mundo, no sólo a nivel local. Me gusta cuando soy parte de un proyecto donde hay asiáticos, colombianos, alemanes. Y conozco mucho de la cultura de distintos países conociendo personas, viajando. Encontré una fórmula de viajar trabajando. Con mucho esfuerzo. Vengo trabajando hace bastante", contó.

Y explicó: "Tuve la felicidad de cerrar con la agencia The Society Management que trabaja con talentos, en la moda y en la actuación. Hago participaciones y campañas de moda. Allá las actrices hacen mucho de moda porque son más expresivas que las modelos".