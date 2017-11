Guillermo Francella está feliz con el presente laboral de sus hijos, pero les advierte que la profesión tiene sus "pausas inexorables"

13/11/2017 -

Guillermo Francella (62) y sus hijos Nicolás (27) y Johanna (23) comparten su amor por la actuación. Y sin abusar de su apellido los dos jóvenes actores se hicieron un lugar en las dos ficciones más vistas de la televisión: "Las Estrellas" y "Golpe al corazón", respectivamente.

El protagonista de la película "El secreto de sus ojos" que le mereció un premio Oscar a la Argentina, contó cómo vive el gran presente de sus hijos: "Están muy bien los dos, es un momento muy atractivo y estamos con la madre haciendo zapping. Nos gusta verlo en vivo y estoy feliz", dijo.

Pero como es un conocedor de la profesión, Francella admitió que intenta enseñarles a sus hijos todas las aristas que puede tener la carrera: "Siempre les advertí que puede ser algo intenso y continuo, pero que a veces hay pausas que tiene nuestro trabajo que son inexorables. Se los he advertido desde que empezaron a decir ‘me gustaría...’", explicó.

Y agregó: "Está lindo verme como espejo, pero no es la realidad, no es el común denominador de los actores. Nuestra carrera es divina, pero tiene tantos paréntesis. Vivimos de lo que amamos, eso es algo de elegidos. Pero después hay continuidades que merman. De golpe la novela que hiciste no anduvo y te la levantan. Es una profesión que hay que tomarla con mucho respeto y mucho cuidado. Hoy están viviendo un momento alucinante. Estoy feliz porque son verosímiles como actores, me gusta lo que les pasa, es algo que tienen, están formados".

Mientras tanto, Guillermo se encuentra en pleno rodaje de "Animal", el nuevo filme de Armando Bó que lo tiene como protagonista con Carla Peterson: "Mi personaje es Antonio, alguien que vivió para las reglas, el mandato familiar, lo laboral, la crianza de los hijos. Es impoluto, incorruptible, un tipo derecho al que le pasa algo, una situación límite que lo modifica y sale lo peor de él. Es intentar entender cómo sería tu comportamiento cuando te cambia el universo en el que vivís. ¿Te conocés tanto para saber?", adelantó.