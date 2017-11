Donald Trump volvió a tomar distancia de Putin

Fotos CAMBIO. En menos de 24 horas, el presidente modificó su postura.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio ayer un giro a la posición cercana a Rusia que había adoptado anteayer y, en menos de 24 horas, respaldó en Hanoi a los servicios de inteligencia de su país, que sostienen que hubo injerencia rusa en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas.

"En cuanto a si lo creo o no, estoy con nuestras agencias, especialmente en lo que está constituido actualmente", sostuvo Trump en una rueda de prensa junto al presidente vietnamita, Tran Dai Quang, en un intento por distanciarse de los comentarios que hizo el viernes en pleno vuelo a Vietnam.

En el avión que lo trasladaba a Hanoi, luego de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, Trump dijo que Putin le había negado "con mucha fuerza y vehemencia" cualquier injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2016, y que él le creía.

"Ha dicho que no se entrometió, siempre que me ve dice que no lo hizo, y creo, de verdad, que cuando lo dice habla en serio; creo que se siente muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro país", declaró Trump.

Aun así, el mandatario estadounidense se reafirmó en su opinión de que "es muy obvio que él (Putin) siente de verdad que no se inmiscuyó" y que "lo que él cree es lo que él cree".

Con esos dichos, Trump abrazó de cierta forma la versión rusa del escándalo.