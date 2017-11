Yanina Latorre atacó a Graña en Twitter y su respuesta fue contundente

Hoy 08:52 -

Rolando Graña y Yanina Latorre protagonizaron un fuerte ida y vuelta en la red social Twitter, en la que el periodista terminó burlándose del escándalo por la infidelidad de Diego y Natacha Jaitt.

En las redes sociales, Graña reprodujo una conversación en la que su colega Gabriel Levinas, con quien está peleado, admite que la cocaína "lo hizo pelota 10 años".

La panelista, quien tiene una relación cercana con Levinas, salió al cruce y le preguntó a Graña si hacía cargo de sus hijas. Rápido de reflejos, el comunicador contestó de manera tajante, recordando el escándalo por la infidelidad de su marido: "Sí. Estoy con ellas todos los fines de semana. ¿Vos te ocupas de tus cuernos?", le preguntó.

E. Symns: Qué importancia tuvo la cocaína en nuestras vidas? Muchísima. @GabyLevinas: Me hizo pelota 10 años.

ES: en un sentido, pero en otro?

GL: Me hizo conocer límites que sino no hubiera conocido... Empecé con León Gieco, terminé con Charly García https://t.co/JyhYiXBGxa pic.twitter.com/iczxms85UY