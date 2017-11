Hallan un 'IPhone' en un cuadro del siglo XIX

Hoy 14:55 -

Un misterioso hallazgo en el cuadro 'La Esperanza' del artista austriaco Ferdinang Georg Waldmuller sorprendió a las redes sociales: un IPhone.

Los personajes del lienzo, que fue pintado en 1860, tiene como protagonista a una joven caminando por un sendero con la mirada baja hacia el 'supuesto' teléfono que lleva en sus manos.

Peter Rusell, un antiguo funcionario británico, se dió cuenta de esa circunstancia cuando visitó el museo de Múnich (Baviera, Alemania) donde se encuentra este cuadro, según explica Motherboard.

"Lo que más me choca es cuánto un cambio tecnológico ha cambiado a interpretación de una pintura y, de algún modo, ha influido en todo su contexto", comentó Russell.

A pesar de la impresión inicial, la protagonista de esa obra no camina distraída con un celular, sino que se dirige a la iglesia con su pequeño libro de oraciones, apunta el consejero delegado de una agencia de arte austriaca, Gerald Weinpolter.

No es la primera vez que notan un objeto parecido un 'smartphone' en una pieza de arte de otra época. De hecho, el director ejecutivo de esa firma, Tim Cook, confesó que había visto un IPhone en un cuadro del siglo XVII

