Profesor de arte acusado de abusar de siete alumnas

Hoy 17:55 -

Una de las jovencitas rompió el silencio y fue el puntapié inicial para que otras compañeras se lo contaran a sus papás. "Me tomó de la cintura y bajó sus manos", relató una de las nenas. Inmediatamente, los adultos llegaron a la puerta del colegio de la localidad bonaerense de Ezpeleta para expresar su enojo contra el profesor de arte, acusado de haber abusado a por lo menos siete alumnas de quinto y sexto grado.

El docente es de plástica y comenzó a trabajar en la Escuela Primaria 14° del partido de Quilmes en agosto, después de las vacaciones de invierno. Al igual que las autoridades del establecimiento, el profesor fue apartado después de que los papás denunciaron ante la Justicia los abusos.

"La nena mía había dejado de comer hasta que el viernes me contó todo", señaló una de las mamás que se reunió en la puerta de la institución. Su hija le dijo: "Vos te acordas que el miércoles te dije que había un profesor que tocaba a las nenas. Bueno, a mí también me tocó: me tomó de la cintura y bajó sus manos". Las víctimas tienen entre 12 y 13 años.

Cuando la mamá habló con la vicedirectora y le contó lo que había dicho su hija, se llevó una sorpresa: ellos sabían, pero no le avisaron. "Nos dijo que el lunes nos iban a llamar a todos los involucrados para hacer una denuncia", señaló.

Según indicaron los papás, ninguna docente de curso estaba presente en las clases que daba el profesor. Sin embargo, todo cambió a partir del jueves pasado cuando una maestra suplente comenzó a estar presente con él en el aula. "La pusieron porque ya sabían lo qué estaba estaba pasando con el profesor. Taparon la situación, en vez de proteger a los chicos", sentenció una de las mamás de las víctimas.