CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Noviembre 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 22:35 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
01.00 NOTICAMPI
01.15 #HASHTAGVIAJEROS
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÁFRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. JUVENTUD UNIDA (G)
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN X EL TURF
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CONSTRUYENDO SABORES
19.30 PUERTO PESCA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.28 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
06.41 AL OTRO LADO DEL MUNDO
09.08 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
09.21 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
11.35 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
13.23 NUEVAMENTE AMOR
15.27 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
17.43 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
19.43 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS LA LIGA DE BIZARRO
20.41 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA ATLÁNTIDA
22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
TNT
06.00 CUANDO TE ENCUENTRE
08.37 ROCKNROLLA
10.41 UNA FAMILIA NUMEROSA
12.34 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
14.16 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
16.36 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7
19.15 LA MONTAÑA EMBRUJADA
21.12 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA DE LAS SOBRAS
23.00 EL MAESTRO
00.01 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL AMOR
01.43 KICK-ASS 2
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 23
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 24
10.00 GRIMM,SEASON 1, EPISODE 10
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 10
12.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 7
13.10 MAYOR PROBLEMA
15.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 11
16.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 11
17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 8
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 1
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE, SEASON 19, EPISODE 4
20.00 CHICAGO P.D.,SEASON 5, EPISODE 4
21.00 MACGYVER, SEASON 1, EPISODE 3
22.00 CONTROL TOTAL
24.15 CHICAGO P.D.,SEASON 2, EPISODE 8
01.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 1
02.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,SEASON 13, EPISODE 2
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL CANDADO DEL AMOR
10.55 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 37
11.25 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA
13.20 FORREST GUMP
16.25 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
20.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
22.20 JACK REACHER
01.05 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “A TRAVÉS DE LOS OLIVOS”, DE ABBAS KIAROSTAMI.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA CANTANTE ANGELA LEIVA.
+EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.
CINE RENZI
(LA BANDA)
+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO “NORTE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RAGNAROK (3D):
COMIC, AVENT., ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL15/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS) HOY AL -15/11- 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
IT (2D): TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS) HOY AL 15/11 - 22:00 (Subt)
THOR RAGNAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) HOY AL 15/11-17:40 (Cast)
BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D): POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY- 20:15 (Subt)
EL SEDUCTOR (2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY AL 15/11 - 22:40 (Subt)
CONDORITO (2D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSP., DRAMA (+ 13 AÑOS) HOY AL15/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D)
ANIM., AVENTURA, (ATP) HOY AL 15/11-16:25(Cast) 18:30 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 15/11 - 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA
MAY 16 AÑOS C/ RESERVA
(compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
BARRY SEAL: SOLO EN AMERICA
APTA 13 AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS
LOS DIAS) CASTELLANO 3D 20:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LA FAMILIA MONSTERS ATP
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS
LOS DÍAS) CASTELLANO
2D 16:30- (SOLO DOMINGO)
Lunes, martes y miércoles $65
VENTA ANTICIPADA
LIGA DE LA JUSTICIA (castellano)
ESTRENO 16/11/2017 2D 17:30
- 22:30 3D 20:10.