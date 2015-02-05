CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Noviembre 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 22:35 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

01.00 NOTICAMPI

01.15 #HASHTAGVIAJEROS

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÁFRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. JUVENTUD UNIDA (G)

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN X EL TURF


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CONSTRUYENDO SABORES

19.30 PUERTO PESCA

PELÍCULAS

CINEMAX

06.28 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

06.41 AL OTRO LADO DEL MUNDO

09.08 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

09.21 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

11.35 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

13.23 NUEVAMENTE AMOR

15.27 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

17.43 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

19.43 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS LA LIGA DE BIZARRO

20.41 LIGA DE LA JUSTICIA. EL TRONO DE LA ATLÁNTIDA

22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

TNT

06.00 CUANDO TE ENCUENTRE

08.37 ROCKNROLLA

10.41 UNA FAMILIA NUMEROSA

12.34 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

14.16 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

16.36 RÁPIDOS Y FURIOSOS 7

19.15 LA MONTAÑA EMBRUJADA

21.12 LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2. LA VENGANZA DE LAS SOBRAS

23.00 EL MAESTRO

00.01 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL AMOR

01.43 KICK-ASS 2

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 23

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, SEASON 12, EPISODE 24

10.00 GRIMM,SEASON 1, EPISODE 10

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 10

12.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 7

13.10 MAYOR PROBLEMA

15.00 GRIMM, SEASON 1, EPISODE 11

16.00 HOUSE M.D., SEASON 5, EPISODE 11

17.00 CHICAGO P.D., SEASON 2, EPISODE 8

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 1

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE, SEASON 19, EPISODE 4

20.00 CHICAGO P.D.,SEASON 5, EPISODE 4

21.00 MACGYVER, SEASON 1, EPISODE 3

22.00 CONTROL TOTAL

24.15 CHICAGO P.D.,SEASON 2, EPISODE 8

01.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, SEASON 13, EPISODE 1

02.15 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,SEASON 13, EPISODE 2

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL CANDADO DEL AMOR

10.55 FULLSCREEN, SEASON 4, EPISODE 37

11.25 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA

13.20 FORREST GUMP

16.25 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN

20.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

22.20 JACK REACHER

01.05 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “A TRAVÉS DE LOS OLIVOS”, DE ABBAS KIAROSTAMI.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ LA CANTANTE ANGELA LEIVA.

+EL 23, A LAS 22, THE BEATS, CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.

CINE RENZI

(LA BANDA)

+SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA BRUJA SALGUERO PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO “NORTE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE A GUSTAVO CERATI

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

CINES

SUNSTAR

THOR RAGNAROK (3D):

COMIC, AVENT., ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL15/11- 17:10 (Cast) 19:30 (Cast) 22:25 (Subt)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS) HOY AL -15/11- 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

IT (2D): TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS) HOY AL 15/11 - 22:00 (Subt)

THOR RAGNAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) HOY AL 15/11-17:40 (Cast)

BARRY SEAL: SOLO EN AMÉRICA (2D): POLICIAL, ACCIÓN, COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY- 20:15 (Subt)

EL SEDUCTOR (2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY AL 15/11 - 22:40 (Subt)

CONDORITO (2D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSP., DRAMA (+ 13 AÑOS) HOY AL15/11 -19:00 (Cast) 22:00 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D)

ANIM., AVENTURA, (ATP) HOY AL 15/11-16:25(Cast) 18:30 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 15/11 - 20:40 (Cast) 22:45 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

JIGSAW: EL JUEGO CONTINÚA

MAY 16 AÑOS C/ RESERVA

(compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

BARRY SEAL: SOLO EN AMERICA

APTA 13 AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 20:40 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 22:40 (TODOS

LOS DIAS) CASTELLANO 3D 20:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LA FAMILIA MONSTERS ATP

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 18:30- (TODOS

LOS DÍAS) CASTELLANO

2D 16:30- (SOLO DOMINGO)

Lunes, martes y miércoles $65

VENTA ANTICIPADA

LIGA DE LA JUSTICIA (castellano)

ESTRENO 16/11/2017 2D 17:30

- 22:30 3D 20:10.

 
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