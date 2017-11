FÚNEBRES | 14 de Noviembre de 2017

Hoy 23:02 - FALLECIMIENTOS







- Luis Hernán Paz (La Banda)

- Elsa Rafaela Muñoz

- Lorenzo Antonio Coronel

- Mario Salvador (Frías)

- José Alberto Lazarte (Las Termas)

- Nora Cristina Budán de Muñoz

- Nabor Amado Iturre (La Banda)

- Gonzalo Bonifacio Acosta (Dpto. Figueroa)

- María Mercedes Minutti (José C. Paz. - Bs. As.)

- María Moncerrat Navarrete

- Luisa Evarista Mansilla (Fernández)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su hijo Alejandro, hija política Delcia y nieta Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Señor recíbela en tus manos y dale el descanso eterno. Sus hijos Pablo y Sandra, nietos Pia, Martin, Lourdes y Franco, su bisnieto Francesco, te despedimos con profundo dolor y rogamos por tu feliz resurrección.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Sus hijos Alejandro, Pablo Muñoz, h. pol. Sandra, Delcia, nietos, Lourdes, Pía, Martín, Valentina; bisnietos, Francesco part. su falle. Sus restos fueron inhum. en el cement. Pque. de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Sus sobrinas Maria José y María Esther Retondo, sus sobrinos nietos Máximo, Juan Cruz, Constanza, Justiniano y Ernestina participan con profundo dolor su partida y rogamos oraciones en su querida memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Graciela Toscano, Raúl Lorenzo y sus hijos Maria Victoria, Mariano y Jorge y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Nora y elevan oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Juana Tevez de Toscano y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Nora y elevan oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Isolina de Cejas, sus hijos Norma, Raúl y Vanina y sus nietos acompañan a sus hijos y nietos en su dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Acompañan a Marilin y Florencia con oraciones. Sus compañeras del Nivel Inicial I. S.T. A. y su anexo Santa Lucía. Ruegan oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Pocho Padilla, sus hijos Rodrigo, Florencia y Rocío, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Héctor Jerez, Julia Bravo, sus hijos Eleonora, Diego y Gabriela, participan el fallecimiento de la querida Norita. Elevan oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Norberto Eduardo Arce y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Norita. Rogamos oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Con gran tristeza y dolor despedimos a nuestra querida Nora; Dr. Pedro Contardi, Dra. María Marta Arce, Pedrito, Maria Luz y Mariana Contardi. Elevamos oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Estuviste siempre presente en nuestras reuniones familiares. Ni la enfermedad impidió que nos deleitemos con tu rico Alfajor Santiagueño. Te voy a extrañar, también nuestras charlas. Descansa en paz Norita querida. Virginia Bravo acompaña a la familia Muñoz en este difícil momento.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Alberto Dante Spaini, su esposa María Dolores Retondo de Spaini y flia, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos Alejandro y Pablo y sus respectivas familias en su dolor y elevan oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Héctor E Retondo, su esposa Luisa Z. Hallak de Retondo e hijos acompañan a sus familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, LORENZO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Su esposa Nélida Taboada, hija María José, hijo pol., Miguel Diosquez; nieta Mía part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cement. La Piedad, casa de duelo Pedro L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, LORENZO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin". Te voy a extrañar hermano querido. Su hermana Zulema Coronel y sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, LORENZO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Caminante no hagas ruido, porque Lorenzo se ha dormido en los brazos del Señor". Acompañamos a su esposa Nely Taboada, su hija María José y a su hijo político, en este momento de inmenso dolor, toda la "Familia de la Chacarera". Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/17|. El presidente del Honorable Concejo Deliberante Capital CPN Juan Manuel Beltramino participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MINUTTI, MARÍA MERCEDES Madre Superiora (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. - José C. Paz el 12/11/17|. María Nina Gorostiza, Teresa Delia Tejerina y Raúl Omar Segura participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida madre superiora María Mercedes Minutti. "Nos sorprendió y nos entristeció su partida, te extrañaremos mucho querida amiga, "descansa en paz". Elevan plegarias por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de las Hermanas Terciarias de la Caridad - (José C. Paz, Pcia. Bs. As.)

MINUTTI, MARÍA MERCEDES Madre Superiora (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. - José C. Paz el 12/11/17|. La comunidad religiosa "Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad" madre superiora, Nora Huertas; hermana, María de los Ángeles Moreno y María Nina Gorostiza participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida madre superiora, María Mercedes Minutti. "Te extrañaremos mucho querida madre y amiga", nunca te olvidaremos. Ruegan oraciones en su memoria y que brille en ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de las Hermanas Terciarias de la Caridad - (José C. Paz, Pcia. Bs. As.).

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Su hijo Marcelo Edgardo Missio Rodríguez, su hija política Marcela Zamora, sus nietos Facundo, Paula y Federico Missio Zamora participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. El directorio del Banco de Santiago del Estero S.A. participa con dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Missio, Viviana del Carmen.

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A. participa con profundo sentir el fallecimiento del padre de su compañera de gtareas CPN Viviana Missio.

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Martín y Sebastián Basbús, junto a sus padres participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia Giardini-Missio en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Noemí Elisa Leal de Zamora, sus hijas Claudia y Ángela María Zamora y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Su hija Viviana, su esposo Hugo e hijos Alejandro, Emilio y Fernando con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Su hijo José y sus nietos Nacho y Juli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Mamá descansa en paz.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hija Graciela, hijo pol. Adan y nietos Florencia, Adan, Sebastian y Belen, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor. Su hija Marilin, hijo Polo. Humberto Campos, nietos Humberto Enrique y Pablo Campos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Sus nietos Emilio y su familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Tía Gringa estarás en nuestro recuerdo siempre. Sus sobrinos Leandro, Maria Eugenia y tu ahijada Mercedes Castillo Muñoz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Sus sobrinos Pablo y Alejandro Muñoz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Carlos E. Cheeín, su esposa Irene, sus hijos Diego y Silvina, Mónica y Sebastián, Virginia y Emilio con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá ". Amigos de sus hijas Marilin y Graciela; Liliana y Negro, Ester, Liza y Maria Cristina, Gladys y Alberto, Mirta y Walter, Chela y Oscar, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Gringuita madrina querida, siempre te recordaré en todo mi cariño. Tu ahijado Charlie Giaigischia desde España, participa con profundo dolor su partida y ruegan por la paz de su alma.

MUÑOZ, ELSA RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus consuegros Joaquín Campos Trenado, María Montenegro de Campos, sus hijos Joaquín Humberto y Fredy con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. La representante legal del Instituto Sup. Mons. Jorge Gottau, Prof. Zulma Montenegro, personal directivo, administrativo, docente y no docente de todos los niveles, acompañan a la familia de la Lic. Natalia Nasif, personal de la casa, frente al dolor de la pérdida de su padre. Elevan oraciones por el consuelo y resignación de la familia.

NASIF, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Personal directivo, administrativo, docente y no docente del nivel secundario del Instituto Sup. Mons. Jorge Gottau acompañan a la familia de la Lic. Natalia Nasif, personal de la casa frente al dolor de la pérdida de su padre. Elevan oraciones por su eterno descanso.

NAVARRETE, MARÍA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Sus hijos Nilda, Daniel, Laida, Juan Carlos; h. pol., nietos, bisnietos y tataranietos. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Av. Rivadavia 323 sv. EMPRESA SANTIAGO.

NAVARRETE, MARÍA MONCERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Victor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento de la mamá de su socio Daniel Lescano. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE SALOMÓN, HILDA S. (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Pocholo Salomón y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Estela y Eddy. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Sus primos Víctor O. Raed, Mercedes Corvalán, Elisa y Mercedes Raed, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Querida Gladys, vivirás por siempre en mi corazón. Su prima Flora Luz Raed y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. El grupo Literario Reencuentro y las filiales del interior participan con profundo dolor el fallecimiento de su exvicepresidente y gran colaboradora. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación para su familia.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Stella Maris Íncola participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Gladys Paz, madre de su amiga Norita. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso a tu Reino. Amigas de siempre de Nora, Peggy, Mabel y Omar; participan su fallecimiento y los acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Roberto Pellerini Della Rosa participa el fallecimiento de su querida amiga.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Te llevas muchos de nuestros sueños construidos a fuerza de constancia. Nos dejas la esperanza que siempre infundiste a tus manos contenedora, de letras, de poesía, de novelas y cuentos. Tu ejemplo es el giro que ilumina las jóvenes generaciones de las letras. Rosa María Conca, Marcelo Agüero y Mariano Agüero Conca. Participan con profundo pesar su partida. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Cuando me convoque la vida, quiero estar cubierta de amigos y de poesía. Saber que la nada no toca mi puerta y la creación no la encontró cerrada. Te vas tranquila porque tus sueños se cumplieron. Escritores del Nuevo Tiempo. Tu grupo literario te despide. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Promoción 1952 de maestros de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con gran dolor su partida. Que Dios la acoja y dé resignación a su hija Norita.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Escritores del Nuevo Tiempo, participan con profundo dolor la partida de la presidenta de la institución. "El sufrimiento de aquí abajo, no tiene proporciones con la gloria de Cielo". Marcelo Aguero, Roque y Reina Villavicencio, Martha Bernardo, Maria Ines Rojas e Imelda Trejo de Molina. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Teresita Rizo Patrón y Blanca Acuña y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Gladys, acompañan a su hija Norita y a su fiel compañera Mari ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. El Pbro. Juan Castro Zavalía e Ines Castro Zavalía, participan el fallecimiento de su querida amiga Gladys y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. El Centro Cultura Rosacruz A.M.O.R.C. Santiago del Estero, participa el fallecimiento de su socia y amiga, con la seguridad que encontrará la luz eterna.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Magui Montero y Melcy Ocampo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan pronta resignación para su familia y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Nydia Nazar de Pereyra y Myriam Maza participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos con oraciones en agradecimiento por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. La Sociedad Argentina de Escritores filal Santiago del Estero (S.A.D.E.); SUMMA Colectivo de Arte, agrupacion El Aljibe, participan el fallecimiento de la ex presidenta de la S.A.D.E. y acompañan a su familia en este momento de dolor.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Querida Gladys, damos gracias a Dios por haberte conocido. Irradiaste luz y amor en nuestras vidas. Gracias por tu amabilidad, cariño y por todos los momentos que compartimos. Infinitas bendiciones para ti. Hasta siempre Gladys. Norma Boix y María Inés Acuña Boix.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARENA DE SAMBATARO, JULIETA XIMENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/16|. Los días parecen transcurrir rápido, pero hay momentos en los que me resisto y siento que nunca podré aceptar tu pronta partida al Cielo. Cuídame desde allá arriba. Te amamos y extrañamos". Su esposo Ricardo Sambataro, sus hijos Santi, Lea y su hija en el afecto Vale; su madre política Zully, su cuñado Claudio y Daniela con sus respectivas familias y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 1 año y tres meses de su partida al Reino de los Cielos.

BULACIO, VIVIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/05|. Hija mía, a 12 años de dolorosa e inesperada partida, no tengo palabras para expresar lo que siento. Jamás te olvidaré. Dejaste un gran vacío en mi corazón. Tu madre Traya Salomón invita a la misa para rogar por el eterno descanso de su alma en la iglesia La Merced, hoy a las 20.30 hs. Ruega oraciones en su querida memoria.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Querido papito, es difícil describir en unas líneas los que sentimos porque ya no estás en cuerpo entre nosotros, pero tu espíritu está presente. Te sentimos en nuestros corazones y vivirás por siempre en ellos. Y así será eternamente. Sus hijos Rolo, Carlos, Luján, Marcela y sus nietos Jesús y Vladimir, su yerno Juan Collado y Franco Bravo invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Hoy hace 30 días que cerraste tus ojos, que tu corazón dejó de latir, duele mucho tu ausencia mi amor, aunque mis ojos no te puedan ver, ni mis manos tocarte siento que estás conmigo, tu imagen siempre presente a mi lado. Jamás morirás porque tu recuerdo se mantendrá vivo en mi vida. Te extraño mi amor. Tu esposa Hilda Maldonado invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede fallar, en praderas cubiertas de verdor Él me hace descansar". Te extrañamos tanto y siempre estarás en nosotros. Sus hijos, hijo político, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Ntra. Sra. del Pilar. Rogamos oraciones en su querida memoria.

INFANTE, MIRTA LIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/16|. Me dicen que ya no sufra que tenga resignación, pero ¿cómo hacerlo? Si con tu partida, siento que se fue mi vida. Su esposo, su hija, su madre, sus hermanos, sus tíos, sobrinos y cuñados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 1 año y 6 meses de tu partida.

NOVELLI, ALBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Su esposa Graciela Brim, sus hijos Ana. Sergio, Marcela y María Soledad, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy en la iglesia Catedral a las 20.30 hs al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RUSTÁN, JORGE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/10|. Querido Jorge, quiero decirte, como pasa el tiempo, hoy hace 7 años de tu partida. Tus hijos Ivana, Cristian y Milena; tus nietos y esposa te recordamos por siempre en nuestros corazones por lo que fuiste. Invitamos a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, pedimos una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CISNEROS, JULIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Rosa Feres de Cisneros y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CISNEROS, JULIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Cacho Cisneros y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CISNEROS, JULIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Sus vecinos Luis Scrimini y Mercedes Urbani, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CISNEROS, JULIO DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Victor (Chono) Sánchez, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido gran amigo Julio. Eleva oraciones en su memoria.

ITURRE, NABOR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Su hermana Mónica Aguilera, su esposo Jaime Jiménez, tu ahijada Andrea y tus sobrinos Rauly y Fernando. Lloramos tu partida y elevamos una oración en tu memoria. Casa de Duelo Cochería del Plata. Sáenz Peña casi Pedro León Gallo. La Banda.

ITURRE, NABOR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Su hermana Chuchi Iturre y José Alberto Penidez, sus hijas y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio La Misericordia hoy a las 9 hs. Se ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, LUIS HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Su compañera Lorena. Sus hijos Mauro, Priscila, su mamá Maria y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cobertura NORCEN S. R. L . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Teléfono 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

NICOLETTA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/17|. Mi querido Miguel: fuiste en la vida una gran persona, buen esposo, padre, abuelo, amigo, siempre te llevaremos en nuestros corazones, te fuiste demasiado pronto, pero tu recuerdo vivirá siempre en nosotros. No esperaba este dolor, pero me reconforta el saber que nos has sufrido y que el Señor te eligió para llevarte a su lado, porque te esperaban momentos muy difíciles, que no se si lo hubiera soportado, pero así es la vida uno tiene su destino y éste es el que te tocó a ti, por eso tu esposa Lucía G. Brevetta, tus hijos Karina y Gustavo Antonio Nicoletta; hijos políticos Mario Barvarino, Paola Cáceres; nietos Fernando Barvarino, Leonel y Gaetano Nicoletta agradecen las condolencias recibidas de familiares, vecinos, instituciones educativas y el recuerdo de tus amigos. E invitan a la santa misa que en el día hoy se cumplen 9 días, para rezar por tu alma en la iglesia Santiago Apóstol a las 20.30 hs. y que brille para ti la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, ÁNGEL RUMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Dios misericordioso, vos en esta vida le demostraste tu gran amor concédele la felicidad y la paz eterna, recíbelo en el Paraíso en donde ya no habrá dolores y lágrimas, únicamente paz y alegría. Sus primos que nunca lo olvidarán. Papi, Norma y José Luis Acosta y familia, rogamos oraciones en su memoria.

ACOSTA, GONZALO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Madera Dto Figueroa. Servicio Fúnebre Nueva Empresa Gorostiza.

FLORES, FRANCISCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. El colegio secundario San Antonio y su asociación cooperadora participa con profundo dolor y acompaña a Beatriz Salas vicepresidente de la comisión directiva ante el fallecimiento de su madre. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

FLORES, FRANCISCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya junto a su asociación cooperadora participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Beatriz Salas ante la irreparable pérdida de su madre. Choya.

FRÍAS, MARTA ROSALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Hija: Te fuiste dejando un vacío muy grande, solo Dios enjuagará nuestras lágrimas. Sus padres Mirta y José, hermanos David, Estela y Juan. Te extrañamos.

FRÍAS, MARTA ROSALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Acompañamos a su padre José Frías y familia; su amigo Tito Sueldo, su señora Mirta Cruz y su amiga Betty Toledo, ruegan por su descanso eterno.

FRÍAS, MARTA ROSALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Compañeros de trabajo y amigos de la Unidad Fiscal Frías, de su hermano Dr. Juan Bautista Frías, lo acompañan en el sentimiento y a su familia en tan difícil momento, rogando al Altísimo una pronta resignación y consuelo.

FRÍAS, MARTA ROSALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Seño Marita: nos duele tu partida, y en el ocaso de tu vida como la gran maestra que supiste ser, nos enseñaste la más dura lección, aprender a vivir sin ti. Fuiste ejemplo de lucha, valor y coraje. Siempre serás el más dulce recuerdo, la lágrima que anidará en nuestros corazones, lugar al que entraste para nunca más salir de él, ¡Jamás te olvidaremos! Siempre te amaremos. Rogamos al Señor nuestro Dios pronta resignación para su esposo, padres, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos. Tu alumno Juan Pablo Villagra y flia.

FRÍAS, MARTA ROSALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Familia Domenge de Las Termas participan con dolor el fallecimiento de su amiga y hermana en Cristo con la esperanza de reencontrarnos a los pies de nuestro Salvador. Las Termas.

FRÍAS, MARTA ROSALINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Su ex alumno Sebastián Luna y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando por su descanso eterno.

LAZARTE, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. "Hermano vivirás en nuestros corazones". Su hermano Carlos, hermana política Arminda Medina, sobrinos Paola Verónica y Carlito y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAZARTE, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Su sobrino Ernesto Juárez y familia, Sandra Elías, Lisandro y Tota Carrizo participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

LAZARTE, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. La familia de Lorenzo Key participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Cacho Lazarte, haciendo llegar nuestras condolencias a toda su familia. Rogamos una oración a la memoria del amigo Pepe. Las Termas.

MANSILLA, LUISA EVARISTA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Sus hijos Nilda, Olga, Alberto, Atilio, Luis, Marta, Simón, Justo, hijos pol., nietos, bisnietos, tataranietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. de Fernández. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALVADOR, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/17|. Claudio y Daniel Cerezo y "canillitas" de El Liberal de la ciudad de Frías, Víctor, Walter, Dany, Gaby y Daniel G. despiden con profundo dolor a su amigo y compañero de trabajo. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz amigo.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CARINO, VICENTE CAMILO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/08|. "Querido padre: hoy se cumple un aniversario más de tu partida, rogamos que tu alma descanse en paz y con la esperanza de volvernos a encontrar. Te extrañamos mucho". Sus hijos, familiares y amigos lo recuerdan con cariño. Las Termas.