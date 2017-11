"Con impuestazos que recortan el ingreso, la economía se enfría"

14/11/2017 -

El economista y director de Estadística y Censos, Lic. Federico Scrimini, sostuvo sobre la reforma tributaria que ‘un sistema tributario ‘ideal’ debería ser un sistema progresivo, con una estructura lo más simple posible, con la menor cantidad de impuestos, lo más fácil de recaudar, que pague el que más posibilidad tiene, y que no tenga muchos flancos para la elusión y la evasión impositiva’.

Señaló: ‘Pensemos en Estados Unidos, La primer potencia mundial. Tiene un impuesto al consumo de entre 5 y un 6% y un impuesto a las ganancias en el otro extremo, que llega al 50%. Aquí en la Argentina tenemos al revés , un impuesto al consumo del 21% ( el IVA) y un impuesto a las ganancias que no supera el 35%’.

‘Lo que incentiva la Inversión privada y la creación de puestos de trabajo no es la flexibilización y la precarización laboral. Lo que está desalentando la inversión es la tasa de interés rondando el 30%, que hace imposible encontrar actividad productiva que compita con esa rentabilidad’, indicó.

Destacó que ‘lo que incentiva la inversión, también es un ambiente político y social favorable, estable, con una sociedad con poder de compra, que tire del consumo y así, empuje la demanda, reactivando la economía’. ‘Con una importación -agregó- compitiendo con nuestra producción, con una inflación que todavía no baja de la del 2015, con impuestazos que recortan el ingreso disponible de las familias, la economía se enfría, y esto desalienta cualquier atisbo de inversión en actividad productiva. Si no hay actividad productiva, no hay generación de empleo, y el camino hacia la pobreza 0 se hace cada vez más cuesta arriba’