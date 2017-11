El Ferro vuelve hoy a las prácticas pensando en Sportivo Belgrano

Fotos OPTIMISMO. Cristian Vega dijo que ganar en San Francisco será clave.

Tras el empate del pasado domingo ante Defensores de Pronunciamiento, el plantel profesional de Central Córdoba retornará hoy a los entrenamientos, previos al duelo que protagonizará en la próxima fecha ante Sportivo Belgrano, escolta del Ferro en la Zona 3 del Torneo Federal A.

Será un partido importante el que se le avecina al conjunto de Gustavo Coleoni, teniendo en cuenta que el Verde fue el único equipo que hasta aquí, lo superó en su cancha.

Así lo toma el mediocampista de contención Cristian Vega, quien aseguró que en caso de ganar en Córdoba "darían un paso importante hacía la clasificación".

"Quedan muchas fechas por delante, pero en el caso de ganar en San Francisco daríamos un paso muy importante hacía la clasificación. Son un rival duro. En nuestra cancha nos ganaron y por eso es un partido clave para nosotros para seguir arriba y por eso debemos dar lo mejor", aseguró el Kili en diálogo con EL LIBERAL.

Vega volvió a ser titular, después de un largo tiempo por una lesión y el mismo jugador dijo que se sintió bien y sin dolores en el encuentro ante el "Depro".

"Me sentí bien, sin dolores, me puso contento el hecho de volver a jugar después de un tiempo y terminarlo bien. A pesar de que no se pudo ganar, se logró sumar un punto que en el futuro puede ser importante", cerró.

Triunfo de Las Parejas

Sportivo Las Parejas superó ayer a Libertad de Sunchales por 2-1 en el partido que completó la décima segunda fecha.

El primero en golpear fue la visita por intermedio de Facundo Perassi, pero luego Maximiliano Bocchetti, por duplicado le dio el triunfo a Sportivo.