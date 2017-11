Fotos TAREA. Sialle, entrenador de Mitre, aseguró que con trabajo podrá resolver la falta de gol y sustituir las bajas.

14/11/2017 -

Sin tiempo para los lamentos, el plantel profesional de Mitre trabajó ayer en su estadio, el día después del empate sin goles ante Juventud Unida de Gualegauychú por una nueva fecha del Torneo Nacional B, donde el entrenador Arnaldo Sialle aseguró que su equipo no hizo un buen partido. Además, Cacho se mostró consternado por las lesiones de Nelson Benítez y Gastón Bottino.

También cargó con la actuación del árbitro Héctor Paletta. "No hicimos un buen partido en los últimos metros, fuimos dominadores pero sin la profundidad necesaria para lastimar y en el mejor momento nuestro, en el segundo tiempo sufrimos la expulsión de (David) Romero, justo cuando habíamos encontrado los caminos para golpear, sobre todo por las bandas", fue en análisis de Sialle en la igualdad ante Juventud Unida. "No me gustó la falta de desequilibrio individual en los últimos metros, lo habíamos conseguido en el segundo tiempo y después de la expulsión volvió a emparejarse el partido, pero ya lo habíamos metido en su propio arco a Juventud", completó. Seguido el ex entrenador de Talleres, Sportivo Belgrano y Guillermo Brown, entre otros, se mostró molesto por la actuación del árbitro Héctor Paletta, a quien le reprocha la expulsión de la "Bestia" Romero.

"La expulsión fue injusta. Solo a Mitre le expulsan a un jugador en estas condiciones. No nos miden con la misma vara, en Córdoba contra Instituto, por poco no lo quiebran a (Juan) Alessandroni. Lo tuvimos que sacar de la cancha por una falta muy grave, pero al jugador de ellos, solo le sacaron amarilla", denunció Sialle. "No somos de quejarnos, pero creo que el domingo nos perjudicaron", añadió.

Los lesionados

El entrenador cordobés también lamentó las bajas del defensor Nelson Benítez y la del volante Gastón Bottino. "Lamentable lo de Benítez, porque es una lesión seria. Aunque falta confirmar el grado de la lesión, sabemos que le demandará mucho tiempo volver a ritmo, pero él tiene nuestro apoyo y el de su familia. Es un jugador con experiencia y seguramente volverá fortalecido. Hoy nos queda apoyarlo para poder seguir adelante", manifestó.

"Lo de Bottino es una lesión muscular, que no deja de ser de consideración, pero él estará a disposición en poco tiempo. Son bajas importantes", añadió. "(Juan) Alessandroni terminó muy dolorido, pero esperemos a ver cómo responde en la semana para saber si contamos con él para visitar a Argentino Agropecuario", completó en cuanto al panorama de los jugadores con lesiones.

"A partir de hoy (por ayer) comenzamos a trabajar en rearmar el equipo. Mitre tratará de salir a tener el protagonismo y tratar de ganar", culminó Sialle en referencia al posible armado del once inicial de cara al próximo partido de Mitre.