Un arrepentido que podría brindar importantes aportes sobre Brito, Echegaray e Insfrán

Fotos INVOLUCRADO. Vandenbroele puede contar cómo fue la "ruta del dinero" para resucitar a la ex Ciccone y mencionar al ex vicepresidente.

14/11/2017 -

Tres son los nombres que puede aportar el ahora arrepentido Alejandro Vandenbroele: el banquero Jorge Brito, el extitular de la Afip Ricardo Echegaray y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Para la Justicia, los tres se conectan a través del ex vicepresidente, Amado Boudou.

Señalado como su presunto testaferro, las evidencias muestran que Vandenbroele comenzó a trabajar para él y para su alter ego, José María Núñez Carmona, desde 2009. Y de allí al trío señalado resta sólo un paso.

Según averiguaciones judiciales de algunos medios nacionales, Vandenbroele puede contar cómo fue la verdadera ‘ruta del dinero’ para resucitar a la ex Ciccone. Sobre Echegaray, puede revelar cuál fue el verdadero rol del entonces titular del organismo tributario en la resurrección de la ex Ciccone. Y puede revelar la razón por la que el gobierno de Formosa contrató a The Old Fund, para la reestructuración de su deuda.