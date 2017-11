El día que Boudou dijo que no conocía a Vandenbroele

Fotos MANIOBRA. Vandenbroele contaría detalles sobre Boudou.

14/11/2017 -

El pasado 31 de octubre, cuando todavía se encontraba en libertad, el ex vicepresidente Amado Boudou amplió su declaración en el marco del juicio oral y público en donde se investiga su responsabilidad en las maniobras para quedarse con la imprenta de billetes (Ciccone Calcográfica) y hacer negocios con el Estado.

Durante esa jornada, fue terminante al momento de hacer referencia a Alejandro Vandenbroele, que también es investigado por la Justicia como su supuesto testaferro. "No puedo decir que no lo conozco, porque lo vi por primera vez el otro día aquí. Pero al señor Vandenbroele no lo conocía", declaró.