Fotos De Santiago del Estero para el mundo

14/11/2017 -

Dos santiagueños representaron de gran forma al país y emocionaron a todos. Edison Paz se consagró campeón latinoamericano de BMX en Elite, tras disputarse el fin de semana las últimas fechas del certamen, en Chile. Por su parte, su sobrino Luján Paz, de apenas 9 años, fue subcampeón latinoamericano en su categoría. Edison, con 28 años, llegó al título tras ganar las dos fechas del pasado fin de semana en el vecino país y venía de ganar las fos fechas anteriores en Perú. Es vendedor de huevos por la mañana y con eso le alcanza apenas para costearse los pasajes para estar presente en todas las fechas. Por las tardes, además, entrena a un grupo de niños en la pista del "Poli". Ayer, Edison y Luján Paz, llegaron a Santiago del Estero. Sus familiares y amigos los recibieron como héroes y hubo caravana. "La verdad que busqué esto muchísimo. Durante tantos años soñé con esto. Lo vengo a lograr ahora, con 28 años. Desde los 13 que estoy en el bicicross. Sabía que en algún momento se me iba a dar. Estoy muy feliz. Me pone muy bien también por mi sobrino Luján, quien salió segundo en su categoría. Mi familia me apoyó mucho. Mi entrenador también estuvo siempre conmigo", le dijo Edison Paz, a EL LIBERAL. "Fue muy difícil llegar a conseguir un logro como éste. Yo trabajo y entreno. No fue nada sencillo. Además, entreno a varios chicos en la pista. Luché bastante por esto. Además, me tocó estar en una categoría que no es nada fácil. Siempre entregué lo mejor de mí y salí a competir con todas las ganas. Este año fue muy bueno en lo personal, porque vengo ganando el campeonato santiagueño. En el Argentino, además, estoy cuarto y de aquí a un par de semanas voy a definirlo. Ganar el Argentino sería la frutilla del postre". A su vez, Edison contó cómo fue esta temporada. "Todo comenzó en mayo. Fueron días muy complicados para mí. Me rechazaron la visa para ir al Mundial de Estados Unidos. Decidí correr todos los torneos internacionales. Este año salí campeón aquí, en la fecha de Santiago. Me propuse como meta ir a Perú, a seguir con la temporada. Con mucho esfuerzo pude estar allá y ganar las dos fechas. Seguí trabajando duro para poder contar con el dinero para seguir corriendo. Todo con mi lomo. Así fue cómo llegué a juntar para ir a Chile y gané otra vez las dos fechas para consagrarme campeón". Luego, el joven de 28 años, habló de su trabajo. "Sigo con mi actividad, que es vender huevos. Es mi trabajo. Para mí, es incondicional, porque gracias a eso pude tener un sustento para poder hacer mi carrera en el bicicross. También soy docente de Nivel Primario, aunque no lo estoy ejerciendo. Por las mañanas vendo huevos y por las tardes, entreno y tengo mi grupo de chicos a quienes entreno. Estar al frente enseñando, es algo que te hace aprender todos los días. Transmitir lo que uno sabe es increíble". "Busqué tener apoyo, pero no pude conseguir nada. Con mi laburo pude afrontar parte de los gastos. Sigo debiendo plata, pero ya estoy saldando las cuentas, ja. Tengo como objetivo ir al Mundial el año que viene. Voy a entrenarme para eso. Este año no pude porque no me otorgaron la visa en la Embajada de Estados Unidos. Ni me explicaron por qué", cerró Edison. Por su parte, Luján Paz, comentó: "Estoy muy feliz. La verdad que no esperaba ser subcampeón. Es un logro muy importante para mí. Lo conseguí gracias al apoyo de toda mi familia. Siempre me acompañaron en todo. Me resultó muy difícil ser campeón. No fue nada sencillo porque había buenos rivales". "Me da mucha felicidad haber vuelto de Chile con mi tío campeón y yo con un segundo puesto que es muy lindo. No esperaba el recibimiento que nos hicieron. Fue muy lindo y nos puso muy contentos", aseguró Luján, subcampeón latinoamericano.