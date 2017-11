Santiago conmemorará el Día Mundial de la Diabetes, con actividades de concientización

Fotos TEMÁTICA. Este año estará orientado a la protección de la mujer con diabetes o con riesgo de padecerla.

14/11/2017 -

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, y en adhesión a la fecha, el Programa de Diabetes de Santiago del Estero, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia (Prodiase) organizó una serie de actividades, que se desarrollarán durante esta jornada.

El referente del Prodiase, Dr. Omar Abdala, acompañado por la Dra. Carolina López Ávila y demás miembros, brindaron detalles del cronograma de actos que tendrá lugar hoy y del que invitan a participar a toda la comunidad.

"En esta fecha el programa también cumple 11 años y será un motivo más para celebrar. Los lineamientos mundiales de este año son enfocados en la protección de la mujer con diabetes o con riesgo de padecer diabetes. Lamentablemente en países de economía media o bajas la mayoría de los casos se desarrollan en mujeres que están en edad fértil, en edad de gestación", contó el Dr. Omar Abdala.

"Eso hace que aproximadamente 60 millones de mujeres con diabetes en el mundo estén con esta patología, pero hay 200 millones de mujeres en el mundo que están con diabetes y otras tantas con riesgo de padecer. Éste es un motivo por el cual la comunidad diabetológica mundial llama a tomar conciencia a toda la humanidad, para que se tomen los recaudos necesarios, para que la mujer sea protegida y tenga acceso fácil al diagnóstico, a la prevención, al tratamiento y a los elementos que sean necesarios para buen control", agregó el profesional.

Asimismo el Dr. Omar Abdala remarcó: "Santiago del Estero es una provincia ejemplo a nivel país y a nivel mundial, por la calidad y por los servicios que brindamos desde la asistencia pública a través del Ministerio de Salud y del Gobierno de la Provincia. Todas las personas que no tengan obra social, tienen cobertura absoluta de todos los últimos recursos a nivel mundial. Entonces no hay una excusa para que no lleguen. El límite es la educación o la falta de difusión".

Finalmente, el referente del Prodiase invitó a todas las personas que quieran participar del evento conmemorativo, al mismo tiempo que detalló algunas de las actividades que se van a desarrollar en el Fórum Santiago del Estero.

"Como todos los años, vamos a desarrollarlo con una concurrencia espontanea. En la oportunidad vamos a distribuir agua, frutas para ir generando un estado de conciencia y alimentación saludable. Luego habrá un pequeño acto conmemorativo en el que haremos una revisión de estos 11 años de gestión del programa", señaló el Dr. Omar Abdala.