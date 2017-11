Susana tuvo un derrame por Rímolo

14/11/2017 -

En una agitada semana judicial, Silvia Süller visitó el living de Susana Giménez y habló del caso de Giselle Rímolo, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a nueve años de cárcel por ejercicio ilegal de la medicina, setenta estafas, tráfico de medicamentos peligrosos para la salud y por el homicidio culposo de Lilian Stella Díaz.

En medio de la entrevista, Susana hizo una fuerte confesión y reveló haber sido víctima de la falsa médica. "Fui a hacerme masajes a lo de Soldán, que ella atendía ahí, nunca fui a su clínica. Nunca lo dije porque me dio vergüenza decir que ella me dio unas pastillas para adelgazar. Nunca las tomé, las tenía en la mesita de luz. Un día voy a salir para el canal y me miro al espejo y digo ‘estoy hecha una vaca, no puedo salir así en televisión, me voy a tomar una pastilla’. No sé cómo te iba a adelgazar una pastilla, pero viste cuando te ves mal...", comenzó la diva.

"Llegué al canal y me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Le dije a mi asistente, que en ese momento era Hugo Fernández: ‘No es dolor de cabeza normal, no me dejes sola, dame hielo’. Llamaron a la Favaloro y tenía 20 de presión, cuando normalmente yo tengo 9. Me fui a mi casa, por supuesto, no pude hacer el programa", continuó Susana.

"Esto nunca lo hablé, me daba vergüenza. Tenía como un derrame, una venita se rompió en el cerebro por la presión. Me internaron y estuve una semana. Me destaparon algo en la ingle, me hicieron de todo, el Fleni es la Nasa. No me pasó nada ni me dejó nada, pero si con una pastilla pasó eso... Es la primera vez que lo cuento. Me alegro, me lo saqué de encima. Nunca le hice ninguna denuncia ni nada. Tampoco le dije a ella ni jamás la volví a ver", concluyó Susana.