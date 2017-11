Cuestionada por sus compañeros, salvo Evelyn

14/11/2017 -

Vargues tuvo la repulsa de sus propios compañeros de "Nosotros a la mañana".

Matilda Blanco: "No quisiera estar acá. No adhiero, me parece antiguo. Lástima, es horrible y aberrante. Me entristece la situación".

Juan Cruz Sáenz: "El tema de la religión me afecta porque me crié en un lugar donde nunca importó la religión del otro. Porque no interesa y nunca colocaría a una persona según su religión".

Valeria Weise: "No podemos dejar a la hora de dar una opinión, de pensar en el peso de cada palabra. Judío es una palabra chica, pero con una carga".

Dente: "Lo que revisaría es qué te llevo a escribir, por qué te referiste a Diego Leuco en ese tono despectivo, creo que lo que te llevó a hacer eso fue el resentimiento y la bronca".

La única que defendió a Úrsula fue Evelyn Von Brocke: "La tenemos acá, le podemos decir cosas, pero a Yanina Latorre o a otros comunicadores que dicen barbaridades nadie se anima a decirles nada. Ella pide disculpas. Tenemos el deber de hablar de todos los que hacen lo mismo".