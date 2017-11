Domán confirmó que echaron a Úrsula Vargues

14/11/2017 -

La entrega de los premios Martín Fierro de Radio vino con daños colaterales y ya tuvo la primera baja: Úrsula Vargues fue despedida de "Nosotros a la mañana", el matutino de El Trece, tras los mensajes que publicó en las redes sociales a raíz del escándalo entre Diego Leuco y algunos colegas que agredieron a su papá. Luego de lanzar un puñado de tuits con sesgo antisemita, la panelista se presentó ayer a trabajar como cada día, se sentó en el panel y al referirse al tema pidió disculpas. Pero no alcanzó.

Fabián Doman, conductor del ciclo y amigo personal de la panelista, dejó su punto de vista, que primero se lo hizo saber a su compañera de trabajo vía WhatsApp. "Yo no defino si se va o se queda en el programa, pero puedo emitir mi opinión y por respeto al vínculo que tenemos, le mandé un mensaje a su celular para que sepa primero que nadie cuál es mi postura. El chat dice: ‘Úrsula, por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas o por otras personas de mi pensamiento. En los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa. La decisión no depende de mí, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo y perdón por la sinceridad brutal que en las actuales condiciones no debes continuar en Nosotros. No quería que lo supieras por terceros. Un beso’. Esa es mi postura".

El inicio

Todo empezó cuando, tras el polémico cruce entre Diego Leuco y un productor de Víctor Hugo Morales que junto a otros colegas agredió con mensajes antisemitas a Alfredo Leuco durante su discurso en la premiación, Vargues lanzó en Twitter: "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima". El tuit levantó mucho revuelo en las redes y hasta Jorge Lanata pidió su cabeza desde su programa de radio, "Lanata sin filtro". Sobre este hecho en particular, Doman indicó que nadie influyó en la decisión de la productora y que no se definió antes porque los dichos no fueron durante el programa.

"Ella pidió disculpas y le creo, las pide por la gente que se sintió afectada con sus comentarios y eso está bien porque es una buena persona. Yo creo que no alcanzó a comprender lo grave de lo que dijo, que recién ahora entiende la gravedad. Hay un acuerdo mínimo en las sociedades y ya no va un insulto ni referirse a alguien por ser judío, no le cae bien a nadie. A mí me tiene mal este tema", dijo.

La panelista quiso explicar su postura, aunque ratificó lo que escribió en Twitter: "Se me malinterpretó la escritura. Me pareció violenta la actitud de Diego Leuco llevándose puesta a la mujer y me dijeron que fue porque le dijeron judío al padre, quise explicar que para mi judío era una religión, que la justificación no era ‘me llevo puesta a mi novia porque me dijeron judío’ o lo que sea, no fue algo antisemita. No tengo problema con ninguna religión".

Insistió en que el periodista, cuando fue a buscar a quien insultó a su padre, ‘tironeó’ de su novia que lo quería frenar: "Me generó violencia el zamarreo de una mujer, no sé si porque lo viví o qué, no importa si te dicen judío, ateo, católico, no da que te lleves por delante a una mujer. Pido disculpas si lastimé a otra gente del otro lado". Explicó: "Judío no es un insulto, ni decir católico, ni árabe. Pido disculpas si alguien se sintió herido. No soy antisemita. No entiendo por qué judío lo toman como un insulto, para mí no lo es. Para mí el foco fue lo que había pasado con la novia de Leuco. En los medios hay mucha gente de la colectividad. Hablé de eso porque justamente le habían dicho judío a Alfredo Leuco".