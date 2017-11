Reynaldo Sietecase le respondió a Alfredo Leuco

14/11/2017 -

Reynaldo Sietecase le contestó a su colega Alfredo Leuco. "El sábado pasado no llegué a tiempo a la fiesta de los Martín Fierro para recibir el premio. Tenía un compromiso previo, la despedida del espectáculo ‘El amor muerde’, estaba leyendo mis poemas en un bar. No llegué a tiempo a agradecer el premio en persona y lo lamento, siempre aprovecho esos eventos para dar mi punto de vista sobre esta profesión", dijo. "Ante la eventualidad de no llegar, y tener la suerte de ganar, mandé unas líneas para que leyera Verónica Castañares, compañera de trabajo y amiga. No quería dejar de advertir sobre la situación que vive nuestro gremio, era lo que más me importaba. En estas dos o tres semanas previas me lo pidieron algunas personas, ‘si tenés la suerte de subir decí lo que está pasando’’, contextualizó.

"En los últimos dos años 2000 personas perdieron su puesto de trabajo, era imposible no mencionarlo. No hice hincapié en los empresarios como Szpolski o Cristóbal López, porque no son el eje de mi interés. Me preocupan los laburantes, los que hicieron tantos negocios en el gobierno anterior o los que los hacen en este me preocupan poco. Los laburantes no elegimos los medios en donde trabajamos, lo hacemos en donde podemos y cuando tenemos la posibilidad. Los empresarios se saben cuidar bien solos, si tienen que ir presos que lo resuelva la Justicia.