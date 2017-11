Lanata a Vargues: "Andate de Canal 13, volvé al colegio y dejá de avergonzarnos"

14/11/2017 -

Los dichos de Úrsula Vargues sobre el supuesto ataque discriminatorio que sufrió Alfredo Leuco en los premios Martín Fierro de Radio, donde le habrían gritado "judío de mi...", siguen sumando detractores. Luego de que la panelista de "Nosotros a la mañana" fuera duramente criticada por su jefe, Fabián Doman, y sus propios compañeros de panel, Jorge Lanata la defenestró. Lanata comenzó su ciclo por Radio Mitre, "Lanata sin filtro", hablando de la polémica que despertó el discurso de su par en los premios a lo mejor de la radiofonía argentina y opinó sobre los tweets de Vargues quien, tras la emisión de los Martín Fierro tuiteó fuertes comentarios de contenido antisemita en contra de Diego Leuco.

"Hoy (por ayer) veo, escucho y leo en Twitter a una chica que realmente me avergüenza que esté en canal Trece y que no entiendo por qué está en canal Trece. Es más, creo que no tendría que estar, que se llama Úrsula Vargues y dijo barbaridades. No tiene ningún sentido discutir esto como un argumento de verdad porque no lo es. Mirá... haceme un favor: ándate de canal Trece y mientras tanto volvé al colegio Vargues. Empezá la Primaria, hacé la Secundaria, estudiá un poco y dejá de avergonzarnos a los que compartimos la pantalla con vos porque realmente me parece una vergüenza que estés ahí y esto se lo estoy diciendo a (Adrián) Suar, a (Lucio) Pagliaro, y a todos", cerró.