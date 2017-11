Apareció el video del insulto a Alfredo Leuco

14/11/2017 -

Apareció el video y se reveló quién insultó a Alfredo Leuco en la polémica entrega de los Martín Fierro de radio, que despertó la furia de Diego Leuco. Las cámaras de "Intrusos" (América) captaron el momento exacto.

En las imágenes se ve claramente cómo un productor de Víctor Hugo Morales se levanta, mientras Leuco denunciaba efusivamente en el escenario a los dueños de radios identificadas con el gobierno kirchnerista, que ahora se encuentran en dificultades para pagar los sueldos. El muchacho grita: "Habla de Magnetto, forro". Y luego repite el insulto, hecho que genera la reacción de Diego Leuco.

Efectivamente, el grito vino desde la mesa del ciclo "La Mañana de Víctor Hugo" (AM 750) y el autor fue Julián Capasso, histórico productor del conductor uruguayo en la radio y también en su ciclo televisivo en C5N. Además, el hombre está a cargo de las redes sociales y la página web de Víctor Hugo.

Según las imágenes de lo sucedido,queda claro que sí existió un fuerte insulto, pero no se escucha una frase antisemita, como se difundió en un principio. También, el video desliga del conflicto a Reynaldo Sietecase, señalado como integrante de la mesa en la que se lanzó el insulto, algo que él negó. Durante la ceremonia, Capasso fue detectado por el cronista de "Intrusos", que le preguntó por sus gritos. "Me pareció muy injusto que haya pasado desapercibido que esta semana echaron a un montón de empleados de DyN (Agencia Diarios y Noticias) y no haya dicho nada. No dijo nada de DyN", señaló el productor.

Luego, fue consultado por la reacción del periodista que tuvo la intención de golpearlo y Capasso optó por el ninguneo: "Dejalo a Diego Leuco, pobrecito. No me importa Diego Leuco".

Minutos después del hecho, Diego Leuco habló y minimizó el hecho: "Estaba hablando mi viejo y desde una mesa lo empezaron a insultar y quería saber quién era. Me di vuelta enojado, porque a nadie le gusta que insulten a tu viejo o a tu vieja. No está bueno que se insulte. Cada uno puede decir lo que quiera: un programa dijo una cosa, mi viejo dijo otra, me parece bárbaro el debate, me encanta, soy un apasionado. Peor me dolió que lo insultaran". (Ver nota aparte).

Posteriormente, se generaron los comentarios de Úrsula Varges, que fueron reprobados por sus propios compañeros de "Nosotros por la mañana", de Fabián Doman y también de Jorge Lanata.