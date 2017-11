Alfredo, orgulloso de su hijo Diego: "Me superó profesionalmente"

14/11/2017 -

Alfredo Leuco, en una entrevista realizada por Infobae, se refirió al vínculo con su hijo Diego. Cuando le consultaron si cuál era lo mejor y lo peor de trabajar con él, dijo: "Lo mejor es que nos une una actividad que nos hace estar mucho más tiempo juntos que lo que podría estar una persona de 61 años con un chico de 26. De hecho la madre de Diego que es psicoanalista dijo que él quiso ser periodista para estar más tiempo conmigo".

La periodista le preguntó: ¿Crees que un día va a superar a su papá? Y la respuesta de Leuco fue contundente: "Ya lo superó. Te lo digo de verdad, no es una cosa de un padre baboso, tengo elementos te diría de rigurosidad periodística. Todas las cosas que yo he logrado profesionalmente el las logró 30 años antes, Yo al principio le consultaba solamente de cuestiones tecnológicas: ‘che, se me clavó el celular, no sé cómo bajar este programa’. Después lo empecé a consultar en temas de Justicia porque él inició su trabajo en Comodoro Py e hizo una gran relación con los jueces y con los fiscales".