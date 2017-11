Diego Leuco: "A mi viejo le dijeron forro, hijo de p.., p..., ca... y judío"

14/11/2017 -

Diego Leuco (28) contó cómo fue el momento tenso que vivió el pasado sábado durante la entrega de los Martín Fierro de Radio mientras su padre, Alfredo Leuco (62) daba su discurso de agradecimiento tras haber recibido un premio. "Mi viejo hizo un discurso encendido, como los que dice siempre en sus programas, pero nunca dijo que los trabajadores eran culpables, sino que los culpables tenían nombre y apellido.

Era un discurso a favor de los trabajadores, porque nadie merece quedarse sin trabajo", dijo. "En ese momento, yo empiezo a escuchar insultos, tumulto, griterío, muchos aplausos y algunos silbidos. Uno de los insultos, el último, el que me hace dar vuelta, es de carácter discriminatorio. Es la palabra ‘judío’, sin nada atrás ni adelante. La palabra judío de manera peyorativa", aclaró sobre lo que le causó su furia.

"Los insultos, algunos los voy a decir, otros voy a evitarlos’, advirtió antes de revelar cada palabra que escuchó hacia su padre: ‘Forro, hijo de p..., p..., ca..., judío. En este contexto escucho la palabra judío. Por eso me doy vuelta, los primeros me los aguanté, me dolían, pero me pareció tan indignante, tan fuera de lugar", enfatizó.