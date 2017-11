Boudou vuelve al juicio oral con la mirada puesta en Vandenbroele

Hoy 10:20 -

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital -integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini, este último en calidad de juez sustituto- continua hoy el juicio oral y público contra Amado Boudou y otros cinco imputados por el caso Ciccone.

Además de Boudou, están siendo juzgados Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona.

Sin embargo la atención está puesta en la decisión que tomó ayer Alejandro Vandenbroele, señalado como presunto testaferro de Amado Boudou, de presentarse a declarar bajo la figura de arrepentido en la Fiscalía federal N° 1 a cargo de Jorge Di Lello.

El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido, con lo cual el empresario ingresó "temporariamente" al Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación, que también aplica a imputados colaboradores, según informó la agencia Télam.

En la fiscalía de Di Lello están radicadas las causas en las que Vandenbroele está imputado: el caso Ciccone, la asociación ilícita por la que fueron detenidos Boudou y José María Núñez Carmona hace unos días, y el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa.

En su última declaración ante el Tribunal, Boudou volvió a declarar que no conoce a Alejandro Vandenbroele, acusado de ser su testaferro, y apuntó al banquero Raúl Moneta sobre la ruta del dinero en la causa Ciccone.

"Es fundamental que podamos dirimir de quién era la plata que fluyó" para comprar Ciccone, sostuvo el ex vicepresidente, al quejarse de la causa "diseccionada" por la que está siendo sometido a juicio oral.

Según afirmó, "es muy difícil decir yo no estoy cuando las pruebas son dichos y no movimientos de fondos. No lo conozco a Vandenbroele y poder probarlo cien por cien. Uno esperaría que aparezca la foto o el video mío con él, algo que decían que estaba y nunca apareció", dijo.