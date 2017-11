Un hombre logra fotografiar al fantasma que lo perseguía

Hoy 14:43 -

Adam Ellis, es un joven residente de Nueva York que afirma, a través de Twitter, que el fantasma de un niño lo persigue y para demostrarlo, publicó en su cuenta espeluznantes fotos y videos de su experiencia paranormal

Todo empezó el 7 de agosto, cuando el joven tuiteó que en su departamento estaba "siendo perseguido por el fantasma de un niño muerto, y él está tratando de matarme". Según su descripción, el niño 'diabólico' tiene una enorme cabeza deforme, con una melladura en un lado. En uno de sus sueños, el hombre se enteró que el niño se llama 'Dear David'

Desde ese momento, Adam cuenta regularmente las cosas extrañas que suceden en su casa y adjunta videos que muestran, por ejemplo, cómo las sillas se mueven por sí solas.

A principio de noviembre, el neoyorkino anunció y describió otra aparición del fantasma en su habitación, y aseguró que esta vez logró fotografiar al fantasma con su teléfono, donde se vislumbra la silueta de un niño.

He had a huge misshapen head that was dented on one side. I did my best to draw it: pic.twitter.com/AJizlw7qXe