Aníbal Fernández le dedicó un explosivo mensaje a Cristina

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández escribió una carta explosiva y repleta de críticas contra la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner, a quien acompañó durante los 8 años en que la ex jefa de Estado estuvo al frente de la Casa Rosada.

En la misiva, Fernández cuestionó a la ex mandataria por haber desconocido al Partido Justicialista en las últimas elecciones legislativas y apostar a Unidad Ciudadana, "una construcción berreta que lejos de parecerse a un frente compuesto por fuerzas de distintos palos se asemeja más a quienes desde la impotencia" intentan hacer "desaparecer" al peronismo.

El ex funcionario le dedicó un párrafo de su carta a la "lealtad", valor determinante en la doctrina peronista. Dijo que es posible que ese concepto ya "no garpe electoralmente". Pero resaltó: "Hoy hay leales que están presos por leales y traidores que no sólo gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el "nuevo espacio" para ver si vuelven al redil, o si negocian, o si dialogan, o si articulan o si… coso".

