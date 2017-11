Bío Torres y Palermo llegan encumbrados a la recta final

Hoy 22:25 -

Los equipos de las escuelas de Bío Torres y Palermo quedaron como líderes de sus zonas en dos de las cuatro categorías, tras disputarse el domingo pasado la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2017, que organiza la Liga Municipal Bandeña de Fútbol Infantil.

Palermo se posiciona en lo más alto de la zona A en las categorías 2003/04 y 2007/08. Mientras que la 2005/06 tiene como líder a Tramo 16 y en la 209/10 el que mira a todos desde arriba es Taladrito.

En la zona B el que se destaca es Bio Torres, puntero en la 2005/06 y también en la 2007/08. Barrio Quilmes es el líder en la 2003/04 y Villa Unión manda en la 209/10.

Los resultados registrados el fin de semana pasado fueron los siguientes:

Categoría 2003/04: Bio Torres 1, Niños Felices 0; Abel Castillo 1, Villa Unión 1; Tramo 16 4, Deportivo 25 de Mayo 1; Alto Verde 0, Bº Quilmes 1; El Cruce 1, San Fernando 0; Central Argentino 0, Palermo 2; Taladrito 3, Argentinos Unidos 0.

Categoría 2005/06: Bio Torres 1, Niños Felices 0; Abel Castillo 0, Villa Unión 1; Tramo 16 4, Deportivo 25 de Mayo 0; Alto Verde 0, Bº Quilmes 1; El Cruce 3, San Fernando 1; Central Argentino 1, Palermo 0; Taladrito 1, Argentinos Unidos 1.

Categoría 2007/08: Bio Torres 1, Niños Felices 0; Abel Castillo 0, Villa Unión 1; Tramo 16 0, Deportivo 25 de Mayo 0; Alto Verde 0, Bº Quilmes 1; El Cruce 1, San Fernando 1; Central Argentino 0, Palermo 3; Taladrito 0, Argentinos Unidos 0.

Categoría 2009/10: Bio Torres 1, Niños Felices 0; Abel Castillo 0, Villa Unión 1; Tramo 16 3, Deportivo 25 de Mayo 0; Alto Verde 0, Bº Quilmes 1; El Cruce 0, San Fernando 2; Central Argentino 0, Palermo 1; Taladrito 1, Argentinos Unidos 0.

Próxima fecha

La próxima fecha, la decimocuarta, se disputará el domingo 19 de noviembre, desde las 8.30, y tendrá estos partidos: Palermo vs. El Cruce, Deportivo 25 de Mayo vs. Central Argentino, Argentinos Unidos vs. Tramo 16 (en Coronel Lugones), San Fernando vs. Taladrito, Villa Unión vs. Alto Verde, Niños Felices vs. Irma FC (en 1º de Mayo) y Bio Torres vs. Bº Quilmes (en San Isidro).

También el domingo pasado se disputó la undécima fecha en la categoría 2001/02 y los resultados fueron: Tramo 16 0, Deportivo 25 de Mayo 1; Tabla Redonda 2, Palermo 0 y Chacarita del Sud 3, Argentinos Unidos 3. Próxima fecha: Palermo vs El Cruce, Deportivo 25 de Mayo vs. Tabla Redonda y Argentinos Unidos vs. Tramo 16 (en Coronel Lugones). Libre: Chacarita del Sud.