Este fin de semana se definirán los campeones

Hoy 22:25 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) El próximo fin de semana llegará a la recta final con la consagración de sus campeones las categorías sub 13, 15 y 19 que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol.

Los encuentros se jugarán en la cancha del club 25 de Mayo y corresponden a los partidos de vuelta que se jugaron el fin de semana pasado.

Luego de varios meses donde se desarrolló el fútbol formativo de la Liga Termense, este fin de semana cada categoría tendrá a su campeón.

Con algunos inconvenientes lógico de un campeonato, se espera de algunos clubes mayor compromiso para acompañar a los juveniles, este año la Liga logró encausar la figura del Consejo Auxiliar de la Liga que fue el encargado de organizar y planificar la marcha del torneo que este año tuvo la incorporación del sub 13, si se logra poner funcionamiento el año que viene el sub 17, el fútbol termense recuperaría la presencia del fútbol de inferiores que hacía muchos años no organiza la entidad madre del fútbol termense.

Los partidos

Los encuentros finales que definirán los campeones del fútbol formativo se jugará el sábado 18 del corriente mes en horas de la mañana donde por el Sub 13 se enfrentarán Sebastián Legresti con Los Dorados, en el partido de ida empataron 0 a 0. En la categoría Sub 15 jugarán el partido de vuelta Villa Balnearia con Sector el Alto, en la ida ganó Villa por 2 a 0; por último en la Sub 19, jugarán La Costanera con el Termas, en el partido de ida el tricolor venció por 4 a 2 al Termas.