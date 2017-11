FÚNEBRES | 15 de Noviembre de 2017

Hoy 22:56 - FALLECIMIENTOS





Juan de Dios Vargas

- Justa Pastora Palavecino (Los Núñez)

- Miguel Ángel Beccaría

- Carlos Alberto Cornejo (Frías)

- Ramón Antonio Sánchez

- Eduardo Mercado (Clodomira)

- Luis Alberto Yudi (Frías)

- Emma del Valle Santana (Beltrán)

- Andrés Liseran Sánchez

- Jacoba Jugo

- Enrique Erminio Pereyra (La Banda)

- Heraldo Ríos Paz

- Eduardo Oscar Mercado (Clodomira)

- Olga Argentina Sequeira

- Héctor Osvaldo Capdebila (La Banda)

- Manuel Eusevio Fernández

- Elva Isares (Frías)

- Graciela Josefina del Carmen Cardoso

Sepelios Participaciones

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Su esposa Loly, su hija Mónica y su hermana pol. Leca participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Su esposa Lolita Alagastino, su hija Mónica y tía Estrella participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Su hermano Juan Beccaria, su esposa Mirta Carrillo de Beccaria participan con profundo dolor su inesperada partida a la casa del Señor. Que Dios lo tenga en su gloria y brille para el la luz que no tiene fin, ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Querido sobrino te llevaré en mi corazón como el recuerdo más preciado. Vivirás en mi recuerdo. Su tía que te amó, Norma S. de Azar participa con mucho dolor su fallecimiento, rogando por su eterno descanso.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su sobrina Sol Jeck, su cuñada Valle y su sobrina Stefi participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para él la luz eterna.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus tías Norma, Afife y Nayma Samhan participan con profundo dolor la partida a la casa del padre de su querido sobrino Miguel.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Querido primo que el Señor te reciba en su Reino y brille para el la luz que no tiene fin. Sus primas Kuky y Liliana Vega, sobrinos Daniela y Raúl Rodriguez y sus flias. participan con dolor su fallecimiento.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Querido primo descansa en paz junta a tu hijo Jhon, tus padres y hermana. Sus primos Pinina, Polaca, Tony y Saulo con sus respectivas flias. Participan su fallecimiento.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Viecky Moglia, acompaña desde el corazón a su amiga Mónica en este momento de tristeza. Que brille para el la luz que no tiene fin.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Angelina Bossini abraza a su amiga Monica y su madre en este momento de dolor. Pide a Dios consuelo para ellas.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Con profundo dolor y tristeza, sus amigos Dominga de Maya, sus hijos Manuel Alberto Maya y Karina Di Lucca, Nora Graciela, Carlos Ernesto y Silvina Lanús y su nieto Manuel Mateo Maya, participan su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Adriana Tauil y Eugenia María Chedid participan con profundo dolor su fallecimiento.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Ing. Juan Schiava y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Miriam Becaria, su esposo Marcelo Gentilini, sus hijos Marcelo, Matías, Joaquín Gentilini y sus respectivas flias. Acompañan en este irreparable dolor a su esposa Loli, su hija Marcela y su cuñada Estrella.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "El cielo brilla de alegría porque un ángel esta llegando". Fuiste un padre para nosotros, no hay palabra ante tanto dolor: Patricia Becaria, su esposo Rody Saad y Nabila Saad participan con dolor su fallecimiento.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Sé que donde estas no hay dolor. Dios tiene un ángel mas en el cielo. Hebe Becaria (Nené), Adriana Becaria y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento, agradecen su cariño que supo brindar a nuestra flia.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Josefina Vallejo, sus hijas Claudia y Lucrecia participan con profundo dolor su fallecimiento.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Margarita, Blanca y Josefina Vallejo y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivira y todo el que cree no morirá jamas". Gustavo Jeck, Carolina Carranza, sus hijos Raquel, Maxi, Guilli y Ariana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Concédele la luz, la alegría y la paz que no tiene fin y permítele participar en la asamblea gozosa de ángeles con la Virgen y los santos". Graciela Beccaria y flia. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Que desde tu seno amoroso, sean siempre para nosotros intercesores que velan por nosotros, nos cuidan y protegen para que un día podamos estar con ellos en la gloria que dura para siempre". Juan Jose C. Beccaria y Josefina Godoy Jaramillo participan con profundo dolor su fallecimiento.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Señor ya está ante tí, recíbelo en tu reino", Sus amigos Lucy, Chalo, hijos Gabrielo, Rodolfo, Manuel, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Marcelo Gentilini, Myriam Beccaría, sus hijos Marcelo y Gabriela, Matías y Patricia y Joaquin Gentilini participan con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Pablo Escontrela, su esposa Hebe Rentería y su hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Leisa y Nancy Silva Neder acompañan con su oración a su amiga Monica y flia.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Elías Abdala y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Pianezzola y Cía SRL, participa su fallecimiento con dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolas y Josefina participan su falelcimiento con dolor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Silvia Sayago acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Sus sobrinos Yenny y Hugo Alderete, sus hijos Alejandro, Emilio, Fernando y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Sus amigas María A. Richter Farizano y Graciela de Karam acompañan a sus hijos Alejandro y Pablo en estos momentos de dolor.

BUDÁN DE MUÑOZ, NORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Amalia Elena Filippa de Gubert, Rolando Filippa y Esmeralda Filippa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Alejandro, Delcia y demas familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARDOSO, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus hermanos Washington Inca Cardoso, Teresita Josefina Cardoso y Cristina Josefina Cardoso participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

CARDOSO, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su hermano Washington Inca Cardoso y sus hijos Ana Lúa y Juan Facundo que tanto la hemos amado participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Señor que la acoja en su seno para que lo contemple por toda la eternidad. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, LORENZO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 28 "Domingo F. Sarmiento" participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docente, Elena Agustina Coronel y acompañan a la familia en este difícil momento.

CORONEL, LORENZO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. La comunidad educativa del Jardin de Infantes Nº 803 Virgen María de Guadalupe participa con profundo dolor el fallecimiento del hno. de la docente Zulema Coronel. Que Dios y la Virgen les de consuelo y resignación.

FENÁNDEZ, MANUEL EUSEVIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus hijos Ramón, jorge, luis, Andrea, h. pol. Silvia, Patricia, Hilda, Ramon, nietos, bisnietos part. su fallec. y que sus restos serán Inhum. a las 9 hs en el cem. Parque el Descanso. C/D c/ 110 Nº 2746 Bº BORGES. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LISERAN SÁNCHEZ ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y sub-comisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia Reraliz. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de su matriculada contadora Viviana de la Carmen Missio Rodriguez. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor padre de la contadora Viviana del Carmen Missio Rodriguez. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de la Colega, Contadora Viviana del Carmen Missio Rodriguez. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Directivos y personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleado, Sr. Missio Marcelo Edgardo. Ruegan una oración en su memoria.

MISSIO, MARIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Juan Bautista y Pedro Pablo y familia (a) participan con dolor el fallecimiento del querido Chiti. Que el Señor le de paz a su alma. Elevan una oración en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Carlos Figueroa y Victoria Bassett de Figueroa lamentan el fallecimiento de la amiga Gladys Paz y ruegan por su eterno descanso.

Sus primos Luis, Angelita, Blanca, Flora y Olga participan con profundo dolor el fallecimiento de Gladis y elevan oraciones en su memoria.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. SIPEA Frías participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y escritora, rogando a Dios le conceda el descanso eterno. Frías.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Querida Gladys: tu tía Moni te recordará siempre con esa sonrisa dibujada en tu rostro radiante y alegre, amabas todo lo bueno, no había malos momentos para tí. y así te fuiste. Gracias por habernos brindado tu amor y respeto. Mis hijos Stella, Chingo y Pedro se unen a mi para recordarte y rogar al Señor por Norita para que le llegue pronta y cristiana resignación.

PAZ, GLADYS ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Gringa Cinquegrani Arnoux Ábalos participa con dolor el fallecimiento de la querida ex compañera Gladys, Promoción 1952 de Maestros Católicos de la Escuela Normal Manuel Belgrano, Expresa sus condolencias a su hija y familiares. Descansa en paz.

RÍOS PAZ, HERALDO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su hermana política Loli, sobrinas Adry, Merce, Sonia y flia. Elsa, Silvia y flia. Claudia y flia, Ana Ríos Bravo y flia. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RÍOS PAZ, HERALDO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus sobrinas Adriana, Mercedes, Sonia, Elsa, Silvia, Claudia y Ana Ríos Bravo. Sobrinos nietos Mario, Ale, Nico, Facu, Tomi, Tobias, y Bautista; Abril, Santi, Caro y Germán participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS PAZ, HERALDO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Familia Zerda acompañan a su esposa, hijos y en estos momentos de dolor participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

RÍOS PAZ, HERALDO (Ruso) (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Personal de Lo Bruno Automotores participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones n su memoria.

ROLDÁN, VIRGINIA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento de la Sra. madre del compañero Tito Gerez, acompañan a su familia elevando una oración en su querida memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir". Su hija Daniela, su hijo Gabriel y su nieto Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Su hijo Mario, su esposa Karina y sus nietos Virginia, Rocío y Facundo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones". Su hijo Sergio, su esposa Mariela y sus nietos Germán, Diego y Marisol participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Clari Betbeder y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañera Daniela Sanchez.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Fernando Cruz participa con pesar el fallecimiento del papá de su compañera Daniela Sánchez.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Los miembtos de la comision directiva del Gremio Judicial (ASEJSE) y asociados participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Sr. Vocal de la comision directiva, Sergio Sanchez. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Pedro Montiel, Cristina Atia, Maria Florencia y flia y Maria Emilia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Mirta Paoletti y sus hijos Daniel, Sandra, Marcela, Alejandro y David con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su consuegra Elsa y sus hijos Vanesa, Nora y familia, Cristina y familia y Lalo y famailia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Directora, auxiliares de dirección, docentes, personal de maestanza del Jardín Nº 67 Santa Rita participan el fallecimiento de su vecino y acompañan a sus fliares. en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Marcela, José Ignacio y Mario participan el fallecimiento del padre de su amigo Sergio y elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "Señor recíbelo en tu reino y que brille para el la luz que no tiene fin". Ma. Cecilia y Ma-Cristina Bonzini, Lucho Buitrago y flia, Gringo Bonzini y flia, acompañan a su flia,. en este doloroso momento.

SEQUEIRA, OLGA ARGENTINA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Su hija Nancy Juarez, h,. pol. Mario Casali, nietos Mariano, Joaquin, Mauricio y Rocío Casali part. su fallec. y que sus restos serán inhumados a las 14.30 hs en el cem. La Piedad. C.D. Pedro Leon Gallo 330 s.v. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

VARGAS, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su esposa Rosa Hisse, sus hijos Juan Gabriel, Silvina, Federico y Agustina, hijos políticos Silvia del Veliz, Darío Mayuncalde y Analí Barrionuevo, sus nietos Trinidad, Alejandra, Agustín, Martin, Virginia, Victoria y Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

VARGAS, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su hermana Inés Vargas de Differding, cuñado Eduardo Differding, ahijado Cristian Differding y familia y sobrino Franco Differding y flia participan con dolor su partida pero con el recuerdo feliz de haber recibido toda su alegría. Elevan oraciones para que descanse en paz y siga transmitiendo su alegría en el cielo.

VARGAS, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. El señor jefe del 16ª Distrito Santiago del Estero, de la Dirección Nacional de Vialidad, Ing. Enrique Orlando Medina, jefes de división, jefes de sección y todo el personal, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de nuestro compañero, el Lic. Federico Augusto Vargas, elevando oraciones por su eterno descanso y una cristiana resignación a su flia.

VARGAS, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus compañeros del S.E.Vi.Na.S.E. de la Dirección Nacional de Vialidad acompañan a su hijo Federico Augusto Vargas y familia en estos momentos de dolor. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Se ruega oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su consuegra Mabel Cerioni, sus hijos Fabian, Viviana, Analí y Neri Barrionuevo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. El consejo educativo institucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Silvina Vargas. Acompañamos a su familia en este dificil momento y rogamos oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. la comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Silvina Vargas. Acompañamos a su familia en este dificil momento y rogamos oraciones en su memoria.

VARGAS, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Lita y Hugo Argañarás participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su familia y a nuestros queridos amigos Inés Vargas y Eduardo Differding, hijos y respectivas flias., resignación y consuelo de saber que está junto a nuestro señor Jesucristo. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

OVEJERO SINGER, NILDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/17|. Siempre estarás presente en nuestro recuerdo. Hoy a 3 meses de su fallecimiento, su familia invita a familiares y amigos a rezar por el descanso eterno de su alma a las 20.30 hs en la iglesia Catedral Basílica. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ, DIFE DAMASO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Querido hermano, que Dios te tenga en su gloria. Por ser un hombre muy justo y amable con tu flia. y demás personas. Su esposa Roxana García, su hija Vanesa, sus hermanos María, Titina, Rosita, Miguel Ángel, sus cuñados Gino Romano, Josefa Jimenez, sus sobrinos Mary, Ester, Alvaro, Thiago, Javier, sus ahijadas María Salome y Carina Diaz y demás familiares invitan a la misa por sus nueve días que se realizará hoy en la iglesia Santa Rita a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

TELMO DE TORANZO, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/17|. Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento a realizase hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica (capital) y al responso de las 18.30 en el cementerio local de Añatuya.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAPDEBILA, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Su hija Griselda, sus nietos Pame, Ceci, Sol, nietos pol. bisnieto Daniel y demás familiares part. su fallec. y sus restos fueron inhum. en el cementerio La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ITURRE, NABOR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Señor recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Su hermana política Graciela Aragón, tus sobrinas Marcela y Karina Iturre; Mabel Zanotti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

PEREYRA, ENRIQUE ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Sus hermanos Esther, Oscar, Mario, Irma, Zulma, Maria, Susana, Victor, Cristian, hijos políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en cementerio La Misericordia. El cortejo partirá de Costa Rica s/n - Bº Rio Dulce. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - T. 4219787.

Invitación a Misa

CARABAJAL DE SOLANO, FIDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/15|. Mami: No fueron nada fáciles estos dos años sin vos. Algo de mi partió contigo ese día. Aceptar tu partida es tremendamente doloroso. Sabemos que estás en un lugar especial, siempre fuiste un ser de luz. Me encantaría que pudieras ver a tus nietos. El gran hombre noble en el que se convirtió Agus, en como Vicky está alcanzando sus metas, en como Luly está pronta a egresar. Nosotros tus hijos llevamos el dolor como podemos. Te amamos y te extrañamos inmensamente. Gracias por cada enseñanza, por tus cuidados, por tanto amor. Hoy a dos años de tu partida, tus hijos Ramón y Viviana, hijos políticos Mónica y Caly, tu hija del corazón Margarita, nietos Vicky, Agus y Luly, invitan a la Uds,. a participar de la misa en su memoria el día 15/11/17 en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs.

CORONEL, PEDRO ERALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su esposa Blanca Pérez, sus hijos Pedro, Elvia, Walter, Marcelo, Fernando Cristina, Paola; h. políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 en la iglesia Nuestra Señora de la Salate, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, ÁNGEL RUMUALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Las Amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo de Norma y Antonio, les acomnpañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

CORNEJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Sus hijas, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

CORNEJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Señor concédele un lugar junto a Ti donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Su hija política Norma Chávez, su nieta Marisel Cornejo, su nieto político Sergio Siman y su bisnieto Bruno Simán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria. Frías.

CORNEJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Dale el descanso eterno. Sus sobrinos Cristina Cornejo, José, Anibal y Matías Tofanelli participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

CORNEJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Confiamos en tu palabra Señor. Su sobrino Victor Carmona participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

CORNEJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Señor ya está en tus puertas permítele el ingreso al Reino de los Cielos". Rubén Pérez y sus hijas Noelia y Jorgelina participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Frías.

CORNEJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. El equipo Directivo y de Gestión de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Amanda Soledad Cornejo. Rogamos pronta resignación para su familia. Elevamos oraciones en su memoria. Frías.

CORNEJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "El sufrimiento de aquí abajo, no tiene proporciones con la gloria del cielo". El Dpto. de Aplicación (Primario) de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Amanda Soledad Cornejo, Seño de 6º Grado "C". Rogamos pronta resignación para su familia. Elevamos oraciones en su memoria. Frías.

CORNEJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. "Dios misericordioso, vos en esta vida le demostraste tu gran amor, concédele la felicidad y la paz eterna, recíbelo en el Paraíso en donde ya no habrá dolores ni lágrimas, únicamente paz y alegría". La Comunidad Educativa de la Esc. Normal Sup. "Rep. del Ecuador" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Amanda Soledad Cornejo. Rogamos oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin y pronta resignación a sus familiares. Frías.

CORNEJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Marisa, Claudia, Isabel y Lucia Tofanelli participa su fallecimiento y acompaña a su querida colega Soledad ante la perdida de su padre.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. El dolor de haberte perdido no debe hacernos olvidar la felicidad que tuvimos al tenerte. Siempre estarán en mi corazón. Su hermana María Antonia Isares, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Chichí, Lalo, Nenucha y Mario Charubi y, desde Mendoza, Sara Charubi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma y una pronta y cristiana resignación a todos los familiares. Siempre te recordaremos con cariño Elvita querida.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Juan y Aideé Paz Saavedra participa con profundo dolor el fallecimiento de su eficiente colaboradora y hermana revisora de cuentas, Maruca Isares, rogando al Altísimo por el eterno descanso de su alma y una pronta resignación a sus familias. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Susana Duje y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Elvita. Ruega una oración en su memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Chichí y Raúl Yudi, Betty, Roxana y Susana Yudi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Yaya, Regino Valdez y familia participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y vecina, implorando su encuentro definitivo con el Señor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Raúl José Jalaf y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y vecina Elva, ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Tita y Chichí Jalaf, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Néstro Humberto Salim y familia participa con dolor el fallecimiento de su querida amiga, y acompañan en el dolor a Maruca. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Sebastián Salim y familia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y pronta resignación para Maruca y su familia. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Que su alma descanse en paz y le de resignación a su hermana Maruca. Araceli de Peralta, Elsa de Picat, Fernando Tula, José Luis Peralta, Mareta García, Marcela Villaruel, Chicha y Alejandro Miranda y Lialian Ramos, y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. Nada desaparece en la vida mientras queden huellas profundas en nuestros corazones. Antonio Vérliz, María Eugenia, Silvia y Lilí Sabagh y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza el fallecimiento de su querida amiga y vecina Elva. Elevan una oración en su memoria.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Pelusa y Said e hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ISARES, ELVA (q.e.p.d) Falleció el 14/11/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Yaya, Regino Valdez y familia participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y vecina, implorando su encuentro definitivo con el Señor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

JUGO, JACOBA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su esposo Ernesto, sus hijos Norma, Rubén, Atilio, Ricardo y René; hijos políticos Nelva, Julia, Susana y Jorge; nietos y su bisnietos Thiago participan su fallecimiento. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia Reraliz. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LENCINAS, RAÚL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/17|. Su esposa e hijos, padres, hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares, agradecen a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron en nuestro momento de dolor, desde su internación hasta el funeral. Sabemos cuánto lo apreciaban a nuestro ser querido. Siempre les estaremos agradecidos por sus palabras esperanzadoras frente a esta irreparable pérdida. A todos, gracias y que Dios los bendiga. Mi esposo, nuestro padre, nuestro hijo... era una excelente persona y nos enorgullece saber que fue un buen compañero de trabajo, de equipo y especial amigo que se fue dejando una huella en cada persona que conoció en su vida. Rogamos una oración en su memoria.

MERCADO, EDUARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus hijos Oscar, María, su hija política Karina, sus nietos Julieta, Lourdes, demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailín s.v. Clodomira, Caruso Cia Arg. de Seguris SA. EMPRESA SANTIAGO.

MERCADO, EDUARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Quedó en silencio una armónica, de duelo la chacarera, dormido en un acorde, se fue Eduardo Mercado. Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma. Sus sobrinos Domingo Lami y Eva Ceres Mercado participan con profunda pena su fallecimiento y que sus restos recibirán sepultura hoy a hs 10 en el cementerio de la cidad de Clodomira.

MERCADO, EDUARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Eduardo Antonio Abalovich y flia, acompañan con dolor el fallecimiento del correligionario y amigo, rogando oraciones en su memoria.

MERCADO, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Comisión de administración, socios adherentes y aportantes de la Fundación Patio del Indio Froilán. Tu armónica nos seguirá acompañando con sus sones en el Patio del Indio Froilán. Padrino de la Marcha de Los Bombos, supiste estar durante quince años. Gracias por regalarnos tus virtudes. Acompañamos a sus familiares en este momento.

MERCADO, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Luis Rojas y flia. y personal de Rojas Muebles participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia en estos momentos y que sus restos serán inhumados en el Cementerio de Clodomira.

MERCADO, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Miguel Ángel Ibarra y sus hijos Ignacio y Miguel participan con gran dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a su familia en estos momentos de dolor y que sus restos serán inhumados en Clodomira.

PALAVECINO, JUSTA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Sus hermanos Jorge, Elena e Hilda, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Nuñez. Caruso Cia de Seg S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTANA, EMMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su esposo Eduardo Coronel, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán alas 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia Reraliz. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su hermano Rubén "Ruso" Yudi, su esposa María Delia, su hijos Daniel y Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su hermana Gladys Yudi de Merlo, su esposo, su sobrinos Viviana y Geremías participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Descansa en paz. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus hermanos Gringo, Ruso, Guillo, Negra, Gladys, Ana y Adriana participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su hermana Negra, su esposo y su hijo Carlitos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su sobrina Carina, Víctor y Joaquin Vildoza participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus sobrinos Leo, Gustavo, Marcelo, Carlitos, Ana, Fernando, Daniel, Adriana, Rubén, Mauricio, Carina, Sandra, David, Luis, Sandra, Romina, Cristian y Carlos, participan con dolor su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus primos Chichí y Raúl Yudi, su prima política Betty, sus sobrinas Roxana y Susana, despiden con inmenso dolor al querido Luis. Te vamos a extrañar. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Contadora María Emilia Córdoba de Fernández y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su cliente y amigo "Ruso" Yudi. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Lucy Córdoba, su esposo Raúl, sus hijos María Anabelle, Raúl Ariel y flias, participab con dolor el fallecimiento de Luís y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Antonio Alberto Véliz, su esposa María Eugenia Sabagh, Silvia y Luly Sabagh, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Luis. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Silvia Sabagh, Gaby Coronel participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga y ex compañera Graciela. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "Gracias profe por su apoyo hacia mi persona en este último tiempo, gracias por los consejos, por su compañia. Quedó para siempre en mi corazón" Presidenta del Club Talleres, Julieta Llorvandi, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Comisión Directiva, socios y simpatizantes del Club Atletico Frías, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Elva y Maruca Isares participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino y hermano en el afecto. "Que el Señor lo reciba en su Santa Gloria y le brinde resignación a su familia".

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. El club Atlético Talleres, participa con profundo dolor el fallecimiento del Prof. Luis "Patón" Yudi, socio, hincha, jugador, ex DT y formador de decena de jugadores. Descanse en paz querido Cacho. Acompañamos a su flia en tan dolorosa pérdida. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. La distancia hace que el silencio no hable con palabras que viven con tu voz y con el eco de tu dolor. Que el Señor te de paz en este difícil momento" Inés Ibarra participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su colega y amiga María del Carmen en este difícil momento. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Querido turco Luisito, quien va al cielo no muere. Quien ha dejado una huella no muere. Muere quien es olvidado o ha pasado inadvertido. Has dejado una huella clara y firme en el corazón de quienes te conocimos y tratamos. Jamás te olvidaremos y siempre te veremos en el "bodegón de Roberto", en la carnicería de tu hermano Ruso y muy en especial en las canchas de Fútbol. Chichí, Lalo, Nenucha y Mario Charubi y desde Mendoza, Sara Charubi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y pronta resignación para su familia. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Susana Duje y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del querido primo. Ruega una oración en su memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Comisión directiva, jugadores, cuerpo técnico y toda la familia del Club Social y Deportivo Unión Friense, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y fundador, dirigente y director técnico. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Raúl Jalaf y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Néstor Humberto Salim y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sebastián Salim y familia participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga y compañera del Honorable Concejo Deliberante de Frías, Negrita Yudi, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y una pronta resignación a su familia. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Pancho, Rody, Mauricio, Ramiro, Anita, Manuel, Vivi, Carlos y Ale participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga y compañera Negrita Yudi y tio de la amiga y compañera María del Carmen Yudi, del Concejo Deliberante de Frías, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

YUDI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Pelusa y Said e hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

Invitación a Misa

PAZ, ABEL VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/16|. "Llévame un instante a tu presencia, que tu ausencia me duele intensidades". Papi, ya pasó un año que no estás con nosotros y cuando te extraño, duele tanto el alma, pero ya descansas en los brazos del Señor. Invitamos a la misa que se oficiará en la Capilla de San Cayetano hoy a las 20 hs. (P. Gorriti y Belgrano).