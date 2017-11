"Bajar los impuestos paulatinamente debe ser un esfuerzo de todos para lograr ordenamiento fiscal"

15/11/2017 -

En relación con los cambios de tributos provinciales, el secretario del Interior, Sebastián García de Luca, dijo a EL LIBERAL que "hay una parte de este acuerdo que implica un esfuerzo fiscal de cada una de las provincias para ir bajando los impuestos, paulatinamente ese debe ser el esfuerzo de todos", señaló.

El funcionario nacional remarcó que "el objetivo es que en cada provincia podamos ir bajando la presión fiscal que en el caso de Santiago del Estero, bien lo plantearon el ministro (Chara) y el senador Zamora, de como sería el impacto para la provincia, pero que obviamente tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para ir hacia un ordenamiento fiscal y una reducción de los impuestos".

Sobre los ejes centrales que maneja la Nación, como ser el ordenamiento de las cuentas públicas, dijo que el caso de Santiago "viene bien en ese camino".

Agregó que otros de los puntos tratados "tienen que ver con la reducción de la presión fiscal para que se genere más empleo y haya más inversiones, y ahí es donde aparecen algunos topes, no en el caso de Santiago del Estero, pero sí en el resto de las provincias, que establecemos temas como ser la reducción de Ingresos Brutos, de impuesto a los Sellos, de varios esquemas tributarios que son parte de un escenario bastante complejo de lo que es el sistema tributario argentino, con la idea de ir reduciendo esa presión fiscal y por el contrario, ir agregándole medidas que estamos tomando que tienen que ver con la reducción de las cargas patronales, lo que los empleadores pagan por el sueldo de sus trabajadores, deben poner un mínimo no imponible de cargas patronales, para que aquellos trabajadores que cobran menos de 12 mil pesos, su empleador no pague cargas patronales y quienes cobren más de 12 mil pesos, las cargas patronales que pagará su empleador se haga a partir de esos 12 mil pesos. Eso consideramos que será necesario para generar trabajo en blanco en nuestro país", planteó el secretario.

Formalidad laboral

García de Luca agregó que "hay muchos comercios que cuando tienen que tomar a un trabajador, tiene el problema de cómo blanquearlos, y en muchos casos, no tienen jubilación, vacaciones y demás beneficios. Por lo tanto, nos parece importante ir por ese camino, por el ordenamiento de las finanzas, en bajar los impuestos y darle un mayor énfasis a la formalidad del empleo y generar más puestos de trabajo", resaltó.