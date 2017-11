Los acusados del crimen de "Luisito" contaron su verdad

Fotos ALAN FERNÁNDEZ ORO. Tras el crimen se fugó y fue apresado recién dos semanas después en San Luis.

En un cuarto intermedio de la segunda jornada de juicio oral que comenzó el lunes por el crimen de Luis Toloza, los dos imputados dieron su versión ante las cámaras de Noticiero 7. Alan Fernández Oro apuntó todos sus cañones contra Jesús Cortez, quien se defendió diciendo que él no tenía nada que ver.

En primera instancia fue Alan Fernández Oro: "Lo que yo he declarado ha sido que estuve ahí (en la escena), no me he metido, pero he visto cómo ha pasado".

"Lo acompañé (a Cortez) en la moto hasta la Solís y Belgrano donde lo teníamos que buscar (a Toloza).

"Hemos ido hasta el lugar del hecho, han bajado, yo me he alejado de ahí, comenzaron a discutir y cuando sentí un golpe fui corriendo y lo he empujado (a Cortez), lo estaba ahorcando; él -Cortez- saca un cuchillo y me amenaza, yo me hago para atrás, después lo empujo y él me empuja, caigo y ahí levanta del suelo una cosa y se la tira encima al ‘Pety’. Yo me levanto, agarro mis cosas y me voy asustado, me voy de la provincia y me ‘pillan’ como a las dos semanas; pero como lo he dicho, sí he estado ahí, pero yo no he sido", remarcó.

"Lo ataca por celos hacia su novia, Tatiana, no sé si seguirá saliendo con él. En ese momento le habían dicho que el ‘Pety’ le hacía macumba a la ‘Tati’ para que se enamore de él, del ‘Pety’".

"Lo que yo y el ‘Pety’ hacíamos nunca fue verdad, de que éramos umbandas. Me hacía pasar por un líder y ‘Luisito’ era mi ayudante, era para sacar plata, él (Cortez) capaz que creyó que el ‘Pety’ tenía algún poder", concluyó.

Por su parte, Jesús Cortez, también dio su versión de los hechos, aunque con menor cantidad de detalles, aferrándose a su versión de que se alejó de la escena.

"Yo no tengo nada que ver, me siento impotente por algo que no he hecho, estoy pagando por algo que no he cometido", comenzó explicando. "Ojalá Dios y la virgen me ayuden a salir de aquí", agregó.

Sobre su relación con la víctima y Fernández Oro, sostuvo: "No era amigo, sólo conocido, nunca anduve mucho con ellos, tenía mi trabajo y mi hijo".

Consultado si Alan fue quien ultimó a "Luisito", indicó: "No lo puedo acusar a él, porque no sé lo que ha pasado. Yo creo que está mintiendo, porque no tengo nada que ver. Yo le hice el favor de llevarlos hasta ahí".

La noche del 3 de abril del 2014 Alan Fernández Oro citó a ‘Luisito’ a la esquina de Belgrano y Solís, haciéndose pasar por una mujer con una cuenta de Facebook falso. En la motocicleta de Cortez buscaron a la víctima y se trasladaron hasta una zona montuosa del barrio Mariano Moreno.

La secuencia de lo que sucedió ya en horas de la madrugada, sólo ellos lo saben. Luisito fue hallado recién pasado el mediodía del día siguiente. Un golpe con un adoquín en su cráneo había sellado su suerte.