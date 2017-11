Cuatro equipos intentarán acceder a las semifinales

15/11/2017 -

Quimsa, Sportivo Colón, Jorge Newbery y Nicolás Avellaneda intentarán esta noche cerrar sus respectivas series y acceder a las semifinales de la Copa de Oro de la categoría Mayores del Torneo Clausura, que organiza la Asociación Capitalina.

Desde las 22, se cumplirá la siguiente programación: Red Star (0) vs. Quimsa (1), Independiente (0) vs. Sportivo Colón (1), Belgrano vs. Jorge Newbery (1) y Juventud (0) vs. Nicolás Avellaneda (1).

Si ganan los visitantes, se clasificarán a semifinales. En cambio, si imponen los locales, habrá terceros partidos decisivos.

La Capitalina también programó para esta noche dos partidos de la Copa de Plata de la categoría Mayores.

Desde las 22 se enfrentarán: Olímpico (1) vs. Huracán y Tiro Federal (1) vs. Lawn Tennis (0).

Mañana será el turno de la categoría Juveniles.