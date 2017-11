Trabaja de cadete y se llevó un gran 2º puesto

Fotos NOTABLE. Miguel es cadete y vino con mucho esfuerzo.

15/11/2017 -

Miguel Maza es oriundo de Jujuy, trabaja en un ‘rapi moto’ en su provincia y el domingo, se dio el gusto de salir segundo en los 10 kilómetros del Maratón de EL LIBERAL. ‘Estoy muy contento por la carrera. El circuito muy duro. Llegué al kilómetro ocho muy entero. No quise aumentar porque tenía miedo de cortarme. Me conozco mucho así que dejé que el primero se me escape. Quedé tercero y fui a pasar al tercero, para quedar finalmente segundo, que es un gran resultado para mí".

"Tengo 22 años, entreno por las tardes ya que a la mañana trabajo. Me gustaría empezar a entrenar en doble turno para mejorar los tiempos más que nada. Actualmente trabajo de un ‘rapi moto’. Agradezco a la subsecretaría de Deportes de Jujuy, que me dio una beca y me apoya en esta carrera que es muy dura", contó.