"Sentir por las calles todo el apoyo de la gente fue muy lindo"

Fotos FELICIDAD. Juan Pablo Juárez volvió a correr los diez kilómetros en Santiago del Estero y se llevó muchas ovaciones.

El tucumano Juan Pablo Juárez es el máximo ganador del Maratón Aniversario de EL LIBERAL y el domingo volvió a decir presente de manera activa en los diez kilómetros. Además, se vino desde su provincia con más de un centenar de aletas.

Al término de la competencia, Juárez destacó:

‘La verdad que me voy muy contento. Siempre es lindo estar aquí, competir y ser parte de esta gran prueba. Tengo tantos buenos recuerdos y amigos aquí, que es una satisfacción venir a correr. Yo gané esta competencia once veces. Sentir por las calles el apoyo de la gente es muy lindo. Fue así en todo el trazado. Con eso ya me siento ganador. Los resultados son secundarios, ese aliento es hermoso. Lo importante es poder estar, participar y compartir. Disfruto cada momento aquí’.

Seguidamente, el oriundo de Simoca agregó:

‘El nivel de marcas, todavía no se superó las marcas de hace 20 años atrás. Lo que cambió es que hay mucha más gente que se vuelca a correr, para mejorar su calidad de vida fundamentalmente. Se utiliza de manera saludable y eso es muy bueno. Muchos ven progresos y entonces, optan por correr pruebas atléticas. Casi 10 mil personas es un gran número. Esta es una carrera de enorme importancia, la mejor del Norte Argentino y una de las mejores del país. Vienen atletas de todos lados y de mucha jerarquía’.

Acompañado

Por último, Juan Pablo Juárez destacó: ‘Esta vez, vine con más de cien personas desde Tucumán. Yo represento siempre a mi ciudad, Simoca. Nuevamente, me voy muy feliz de Santiago’.

El tucumano es una verdadera gloria del deporte tucumano y máximo ganador del maratón de EL LIBERAL, prueba que supo ganar nada más y nada menos que en once ocasiones.

Nuevamente, la gente lo reconoció a lo largo del trazado y le brindó, como de costumbre, todo su cariño. Él, se fue más que feliz.