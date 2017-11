Cerrizuela, un abonado al podio que volvió a estar entre los mejores

Fotos MOMENTO. Juan Manuel Beltramino, presidente del Concejo Deliberante de la Capital, reconoció a Cerrizuela.

15/11/2017 -

El reconocido atleta santiagueño, Leonardo Cerrizuela, volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL, que se corrió el pasado domingo.

El capitalino fue segundo en Especiales, categoría en la que viene consiguiendo podios desde el año 2006.

"Me fue bastante bien. Me sentí bien cómodo y me fui conforme. El calor influyó algo en mi rendimiento, pero en general me sentí muy bien. Me siento conforme con el puesto y con el tiempo que hice. Quería mantenerme en el podio de la categoría como desde el 2006 de manera ininterrumpida", contó Cerrizuela, en diálogo con EL LIBERAL.

"Ser el mejor atleta de la categoría no me podía rendir aun más sabiendo que tenía a dos grande rivales. Estar a la altura de ellos era muy importante. Quiero dar un paso más adelante y ganar en mi categoría. Cueste lo que cueste la quiero ganar en 2018 y ya me empezaré a preparar para lograrlo’.

A su vez, ‘Leo’ hizo un análisis de lo que fue su temporada. ‘Dentro de todo, este año tuve mucha participación afuera de la provincia. Pero corrí también mucho aquí en Santiago, lo cual es importante. Es un 2017 positivo en lo personal", reconoció el capitalino.

Preparación

A su vez, Leonardo Cerrizuela destacó que tuvo una buena preparación para el Maratón de EL LIBERAL y agradeció a todos los que le brindaron un apoyo para poder llegar de la mejor forma posible a la prueba.

"Estuve trabajando casi un mes. Eso fue fundamental. Agarré mucha confianza y cada vez más ganas de participar. Hoy estoy muy agradecido a todos los que me dieron una mano’.

Al respecto, agregó: ‘Le quiero agradecer al contador Beltramino quien me dio una mano muy importante en el ámbito deportivo y laboral. A Gómez, quien también me ayudó mucho, como todos mis compañeros, y al personal de maestranza. Y agradezco a mi familia que me cuidó para que todo salga bien. También le agradezco a EL LIBERAL por todo lo que hace por el deporte".

Leonardo Cerrizuela corrió los diez kilómetros el domingo con un tiempo de 44 minutos y 44 segundos, registro que lo dejó muy conforme y que le permitió obtener su podio Nº12 de manera consecutiva en Especiales.