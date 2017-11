"Él trajo el cuchillo y me exigió tener sexo por última vez"

Fotos CANSADA. Lescano: "Él me violó antes; fíjense todas las denuncias que tenía; hasta con una olla llegó a golpearme".

15/11/2017 -

Extenuada, María de los Ángeles Lescano enfrentó ayer a los periodistas y detalló la odisea vivida junto a Jorge Daniel Ibáñez, a quien acusó: "Me había violado antes y esa madrugada lo intentó de nuevo".

Antes de que el juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, convirtiera la aprehensión en detención, la mujer manifestó: "No quise matarlo. Él se cansó de maltratarme y humillarme. Esa madrugada se presentó con un cuchillo".

Explicó: "Me exigió tener sexo por última vez, despedida, o qué sé yo. Le dije que no. Me amenazó: ‘Te voy a matar a vos y a todos los chicos’", recordó.

Visiblemente cansada, Lescano reveló sentirse abatida: "Esto no tenía que haber pasado. Mis hijos no pueden estar hoy regados por las casas de mis hermanos...", lamentó.

Después, manifestó a EL LIBERAL: "Vea, hasta llegó a pegarme con una olla en la cabeza. Una sola vez terminé en el hospital, pero él vivía pegándome".

La estrategia

Desde esa situación, ahora la defensa intentará desandar la historia.

Ayer, pidió que Canal 7 le provea una entrevista realizada a la detenida el 8 de agosto pasado, ocasión en que desgranó su historia.

También el defensor ofreció un nuevo testigo para el proceso.

Y, lo más importante, instó al juez a trasladar a la mujer a un organismo de seguridad en la capital.

Lescano hoy está alojada en La Banda. Tiene una bebé de cuatro meses y otros cuatro hijos más.

Ello torna casi imposible que pueda amamantarla con naturalidad y la debida frecuencia, fundamentó el profesional.

Después de confirmar la detención por 15 días, el juez adelantó que bregará por un pronto cambio de detención.

Y el organismo posible es la Comisaría del Menor y la Mujer del Bº Siglo XXI.

Antes, los funcionarios deben acondicionar el edificio elegido para tal fin.