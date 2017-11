Piden pericia para menor y plantean teoría de un vínculo afectivo con el hijo de patrona

Fotos BATALLA Kippes desea evaluar la salud mental de la adolescente

Los psicólogos del Poder Judicial desentrañarán una nebulosa judicial, en cuyo prólogo una adolescente atribuyó al hijo de su patrona reiteradas prácticas sexuales aberrantes.

Según la presentación, el individuo la manoseaba, violaba, suministraba pastillas, se "metía" en la habitación y ella despertaba con él en su cama.

Añadió que el sujeto la abusó en infinidad de ocasiones y que ella se mantuvo callada, "ya que me amenazaba con meter presa a mi mami", se supo.

Agregó que dos amigos del acusado también invadieron su habitación.

"Me ofrecieron plata, me encerraron y me hicieron cosas".

Sin dudarlo, la Fiscalía reformuló los cargos, llevándolos de "abuso sexual simple", a "abuso con acceso carnal agravado".

Contragolpe

Rápido, la defensora, Nuria Kippes, comandó el contragolpe penal.

Ahora requerirá pericias psicológicas para la adolescente, "ya que todo asoma muy confuso", señaló a EL LIBERAL.

Prudente, la profesional indicó que más allá de la grave imputación, "los psicólogos instalarán la verdad en este proceso".

Sin reconocerlo, pero tampoco negarlo Kippes, emerge una nueva hipótesis en el proceso.

Ésta indica que previo a la denuncia varios familiares habrían notado cierta cercanía con el acusado, hecho que la defensa planteará a la Fiscalía, en pos de su investigación.

El viernes, la jovencita ratificó la acusación en Cámara Gesell. Él fue indagado y se abstuvo de declarar. Los cargos son más graves y sin posible excarcelación, lo que torna sombrío su futuro inmediato.