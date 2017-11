15/11/2017 -

Perrota contó qué es lo que hace Cruz con las mujeres con las cuales se relacionó. "Primero las maltrata psicológicamente, a otras les ha pegado, que me lo dijo él. En una de las últimas charlas que tuvimos, me dijo: ‘vos me tenés que agradecer que nunca te golpeé, porque yo soy golpeador como Federico Luppi, tengo un montón de denuncias en la comisaría y nadie hace nada’, y se murió de risa".