Profundo pesar por la muerte de don Eduardo Mercado

15/11/2017 -

Eduardo Mercado, quien murió ayer en un sanatorio de La Banda, junto con Aníbal Villarreal (ya fallecido) fueron los herederos de Hugo "Orejita" Díaz, aquel singular armonicista que representó a Santiago del Estero en el mundo.

Dolor en la familia y en los amigos de don Eduardo, un hombre que desde niño tomó la armónica como el instrumento para comunicar sus sentimientos a través de sentidas zambas y chacareras que junto a un viejo bandoneón ejecutaba su padre en su Clodomira natal.

La confirmación del deceso de don Eduardo lo realizó su hijo, también músico, Oscar Mercado, quien contó que el artista tuvo que ser internado de urgencia alrededor de las 3 de ayer y a pesar de los intentos médicos por salvarlo, falleció.

En la biografía de don Eduardo, se narra que sus inicios artísticos fueron en 1953, en Clodomira. Relatan que en el año 1954 se realizó un festival en el Club Social de su comunidad, pero el niño Mercado no tenía permiso de su padre para ir porque era un espectáculo para mayores. Con el pretexto de que iría al cine, apareció en el Club Social donde, a pedido de la gente, subió al escenario para hacer una actuación.

Cuentan los memoriosos que fue tan efectiva su actuación que el maestro Hugo Díaz, quien era y es considerado un mito viviente de la armónica, quedó sorprendido con su talento y que en reconocimiento a este, le obsequió una de sus diez armónicas Hohner de su pertenencia. Para Eduardo era un tesoro y un incentivo. "Desde ese momento no me quería despegar de la armónica y me pasaba las tardes enteras en el patio de mi casa sacando zambas, chacareras, escondidos y canciones que le escuchaba tocar a mi padre", según relató, en ese entonces, don Eduardo Mercado.

Don Eduardo estuvo casado con Adela Cáceres con la que tuvo dos hijos. La mujer es maestra y el varón compositor y cantor. Oscar, su hijo, ya tiene una carrera propia. Don Eduardo registró sus canciones en dos discos: "Añorando a Clodomira" (1990) y "Mi armónica es chacarera" (2009), en la que su hijo Oscar es el productor.

Con más de cincuenta años de trayectoria, Eduardo Mercado jalonó una importante carrera artística, con la que trascendió. Don Eduardo, al tiempo que actuaba, no descuidaba su vieja pizzería, ‘La Taba’, solar que tuvo la distinción, en el año 2010, de Patrimonio Cultural.