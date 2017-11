Soldán contra "Su": "En mi vida recibí a Susana Giménez en mi casa"

15/11/2017 -

Susana Giménez había revelado un episodio jamás contado que podría complicar a Silvio Soldán, identificado por su ex, Silvia Süller, como el autor intelectual de los delitos por los cuales Giselle Rímolo fue condenada a prisión. Fui a hacerme masajes a lo de Soldán, que ella atendía ahí, nunca fui a su clínica.

"Nunca lo dije porque me dio vergüenza que ella me dio unas pastillas para adelgazar. Nunca las tomé, las tenía en la mesita de luz. Un día voy a salir para el canal y me miro al espejo y digo ‘estoy hecha una vaca, no puedo salir así en televisión, me voy a tomar una pastilla". No sé cómo te iba a adelgazar una pastilla, pero viste cuando te ves mal...", contó la diva. Silvio Sildán fue abordado por una periodista de "Los ángeles de la mañana" y desmintió rotundamente el relato de la rubia: "En mi vida recibí a Susana Giménez en mi casa. Jamás, no tengo la menor idea".

"Rímolo nunca vivió en mi casa, no convivió conmigo. Giselle me habrá robado la llave alguna vez, cosa que me resulta muy difícil. No entiendo, no sé lo que pasó", destacó.