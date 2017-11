Vandenbroele ya declara en Tribunales bajo el programa de protección de testigos

Hoy 12:13 -

Alejandro Vandenbroele, el supuesto testaferro del detenido ex vicepresidente Amado Boudou, ingresó esta mañana a los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ya como testigo protegido, en el marco de la causa en que se investiga la venta de la ex Ciccone Calcográfica.

Vandenbroele llegó a eso de las 10.15 a la oficina del fiscal Jorge Di Lello, a donde no se lo esperaba para el día de hoy y donde se aguarda que el abogado comience a declarar el calidad de "arrepentido".

Te puede interesar: Provincias preparan una contrapropuesta por el Consenso Fiscal con varios cambios

El ex titular de The Old Fund había solicitado el pasado lunes ingresar al programa de arrepentidos e imputados colaboradores, que brinda beneficios a cambio de información.

En el marco de la causa por el salvataje de Ciccone, el ex vicepresidente había declarado que no conocía a Vandenbroele, mientras que Laura Muñoz, ex esposa del empresario declaró que él "trabajaba para el entonces ministro de Economía" y que su intermediario era José María Núñez Carmona.