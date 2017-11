El insólito escondite de un prófugo es furor en Internet

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Un insólito escondite logró evitar que un sujeto fuera arrestado por las un equipo policial.

El clip, que fue captado por las cámaras de seguridad de un almacén, se puede ver como un hombre, en estado de pánico, se mueve de un lado a otro dentro de la habitación, donde intenta ocultarse para que no lo hallen los policías.

El sujeto no tuvo mejor idea que simplemente ponerse de pie en un rincón y cubrirse con algo, pero al hacerlo tapa sólo la parte superior de su cuerpo y deja las piernas al descubierto.

El video rápidamente se convirtió en viral y causó discusión entre los internautas, al punto que algunos dudaron de su verosimilitud. "No creo que sea real. Es la peor operación de despeje de un espacio que he visto en la vida", escribió el usuario 'djsjjd'. mientras que otros apuntaron a que el hombre que se ocultaba "estaba demasiado animado" y sus movimientos parecían "exagerados".

