CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Noviembre 2017

16/11/2017 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 NOTICAMPI

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÁFRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PLANETA OCÉANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.46 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE

NAVIDAD

09.29 UN CUENTO AMERICANO

11.04 ORSON WELLES Y YO

13.18 TORMENTA PERFECTA

15.49 PLAN DE VUELO

17.41 SUPERCAN

19.16 SUPERMAN

22.00 BATMAN REGRESA

TCM

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.53 LA PANTERA ROSA

12.00 TONTO, TONTOS Y RETONTOS

13.32 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR

15.19 EN LA LÍNEA DE FUEGO

17.41 LLAMARADA

20.14 EL JUEZ

22.00 CALLES DE FUEGO

23.44 CORAZÓN SALVAJE

TNT

06.00 COMER, REZAR, AMAR

08.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE

09.10 MONSTERS, INC.

10.48 AVIONES

12.21 THOR. UN MUNDO OSCURO

14.22 IRON MAN 3

16.43 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

18.30 ALFOMBRA ROJA DEL LATIN GRAMMY

(R)

20.00 18ª ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY

(R)

23.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

00.53 LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO

SPACE

06.00 SPOILER ALERT

06.13 ALGUIEN SABE DEMASIADO

08.27 MATRIX

11.07 MATRIX RECARGADO

13.49 MATRIX REVOLUCIONES

16.19 UN HOMBRE DIFERENTE

18.27 TESTIGOS

20.13 STALINGRAD

21.57 LA CARRERA DE LA MUERTE 2

CINECANAL

09.00 PELUDA VENGANZA

11.15 PERDIDOS EN NUEVA YORK

13.00 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE

15.20 COMER, REZAR, AMAR

17.55 NUNCA ME DEJES SOLA

20.00 PARANOIA

22.00 TIRADOR

SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

13.00 EL FACTOR X

14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

A DÓNDE IR

MOONLIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS

MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN

SUR)

+ VIERNES 17, HOMENAJE A JOSÉ

GÓMEZ, QUIEN ACTUARÁ CON SU

GRUPO KAIPI CUNANA, CON INVITADOS

ESPECIALES COMO CACHO

ESCALADA, NACHITO AGÜERO

Y “POLLO” TRONCOZO CON

TRIBUTO A SANDRO Y OTROS

ARTISTAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ

LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.

+ EL 23, A LAS 22, THE BEATS,

CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.

CINE RENZI

(LA BANDA)

+ SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA

“BRUJA” SALGUERO PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO “NORTE”.

CASA DEL BICENTE NARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+ SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA

ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE

A GUSTAVO CERATI

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+ VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A

LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”

DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:

FREDDY VIDAL, ÁNGELES

ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

CINES

SUNSTAR



THOR RANGAROK (3D):

COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

16/11 -17/11-17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

16/11 -22:20 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

16/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

16/11 - 17/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA

(2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

16/11 - 22:40 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

16/11 - 17/11-17:00 (Cast)

THOR RANGAROK (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

16/11- 22/11-19:00 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

16/11 - 22:10 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

16/11 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO.





HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 -

22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17.

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada General: $130

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$95 todos los días.