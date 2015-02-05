CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Noviembre 2017
A LAS 00.15 #HASHTAGVIAJEROS.
Por El Liberal
16/11/2017 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 NOTICAMPI
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE JOSÉ
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÁFRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PLANETA OCÉANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.46 LAS AVENTURAS DE BAILEY. HÉROE DE
NAVIDAD
09.29 UN CUENTO AMERICANO
11.04 ORSON WELLES Y YO
13.18 TORMENTA PERFECTA
15.49 PLAN DE VUELO
17.41 SUPERCAN
19.16 SUPERMAN
22.00 BATMAN REGRESA
TCM
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.53 LA PANTERA ROSA
12.00 TONTO, TONTOS Y RETONTOS
13.32 AUSTIN POWERS. EL ESPÍA SEDUCTOR
15.19 EN LA LÍNEA DE FUEGO
17.41 LLAMARADA
20.14 EL JUEZ
22.00 CALLES DE FUEGO
23.44 CORAZÓN SALVAJE
TNT
06.00 COMER, REZAR, AMAR
08.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE
09.10 MONSTERS, INC.
10.48 AVIONES
12.21 THOR. UN MUNDO OSCURO
14.22 IRON MAN 3
16.43 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
18.30 ALFOMBRA ROJA DEL LATIN GRAMMY
(R)
20.00 18ª ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY
(R)
23.00 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
00.53 LA CHICA DEL DRAGÓN TATUADO
SPACE
06.00 SPOILER ALERT
06.13 ALGUIEN SABE DEMASIADO
08.27 MATRIX
11.07 MATRIX RECARGADO
13.49 MATRIX REVOLUCIONES
16.19 UN HOMBRE DIFERENTE
18.27 TESTIGOS
20.13 STALINGRAD
21.57 LA CARRERA DE LA MUERTE 2
CINECANAL
09.00 PELUDA VENGANZA
11.15 PERDIDOS EN NUEVA YORK
13.00 CREPÚSCULO - LA SAGA - ECLIPSE
15.20 COMER, REZAR, AMAR
17.55 NUNCA ME DEJES SOLA
20.00 PARANOIA
22.00 TIRADOR
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
13.00 EL FACTOR X
14.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
A DÓNDE IR
MOONLIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ 5870, Bº ISLAS
MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN
SUR)
+ VIERNES 17, HOMENAJE A JOSÉ
GÓMEZ, QUIEN ACTUARÁ CON SU
GRUPO KAIPI CUNANA, CON INVITADOS
ESPECIALES COMO CACHO
ESCALADA, NACHITO AGÜERO
Y “POLLO” TRONCOZO CON
TRIBUTO A SANDRO Y OTROS
ARTISTAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL 19, A LAS 20, SE PRESENTARÁ
LA CANTANTE ÁNGELA LEIVA.
+ EL 23, A LAS 22, THE BEATS,
CON SU TRIBUTO A THE BEATLES.
CINE RENZI
(LA BANDA)
+ SÁBADO 18, A LAS 21.30, LA
“BRUJA” SALGUERO PRESENTARÁ
SU NUEVO DISCO “NORTE”.
CASA DEL BICENTE NARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+ SÁBADO 18, A LAS 22, ASTILLA
ROCK OFRECERÁ UN HOMENAJE
A GUSTAVO CERATI
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+ VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A
LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“DÍAS, VERSOS Y CANCIONES”
DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS:
FREDDY VIDAL, ÁNGELES
ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
COMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
16/11 -17/11-17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
16/11 -22:20 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
16/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
16/11 - 17/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA
(2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
16/11 - 22:40 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
16/11 - 17/11-17:00 (Cast)
THOR RANGAROK (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
16/11- 22/11-19:00 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
16/11 - 22:10 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
16/11 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA ESTRENO
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 18:00 - 19:30 -
22:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 17:20 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 17.
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada General: $130
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$95 todos los días.