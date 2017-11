Paladino le apuntó a Cristina, Maximo Kirchner y Zannini

16/11/2017 -

En tanto, el ex coordinador del programa Fútbol para Todos, Pablo Paladino, dijo que la "responsabilidad política" de ese programa era de la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el ex funcionario Carlos Zannini, luego de la acusación de corrupción que ayer hizo Burzaco, al declarar como arrepentido en el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos por el escándalo de sobornos conocido como "Fifagate". "La responsabilidad política era de Carlos Zannini, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, que eran los que se sentaban con Julio Grondona y discutían", declaró Paladino a Radio Con Vos, en las que señaló: "Evidentemente, Burzaco tiene un acuerdo con alguien para ensuciar el Fútbol para Todos, el concepto, la matriz". Según Paladino, Burzaco "en los últimos años de Julio Grondona se transforma en el hombre fuerte del fútbol argentino y de su mano se sienta en los sillones más importantes del gobierno argentino". Burzaco había declarado anteayer en un juzgado de Nueva York que pagó coimas por cuatro millones de dólares a Jorge Delhon, un abogado que trabajó en la jefatura de Gabinete en 2012, y a Paladino para conseguir derechos de televisación.