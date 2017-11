La víctima pidió no volver con su progenitora

16/11/2017 -

Informados de la situación, un equipo de la Subnaf se presentó en la Comisaría para tomar inmediata intervención en el caso. Para proteger la salud física de la víctima la trasladaron al CIS Banda donde se le aplicó un kit de emergencia sexual. Más tarde, realizaron un relevamiento en el círculo íntimo de la víctima para establecer si algunos miembros de la familia tenían conocimiento de la situación que supuestamente atraviesa la menor. Pese a las averiguaciones, los miembros de la Subnaf no lograron obtener mayores datos y ordenaron que la menor continara con su madre ya que no existen lazos familiares en condiciones de contenerla. Cerca de las 8.30, con acompañamiento de la policía, la mujer se presentó en la fiscalía junto con su hija para firmar los papeles legales y trasladar a la víctima hasta el médico forense. Cuando se encontraban en el segundo piso del juzgado la menor comenzó a gritar. En medio de una crisis de nervios, la víctima se acercó a la baranda y amenazó con arrojarse al vacío, aduciendo que no quería regresar con su madre. Afortunadamente la situación no pasó a mayores y la menor fue contenida por el equipo de psicólogos de la fiscalía.