Siguen los playoffs de Juveniles

16/11/2017 -

Con partidos de playoffs de Juveniles, continuará esta noche el Torneo Clausura que organiza la Asociación Capitalina.

Por la Copa de Oro, desde las 21.15, se cumplirá la siguiente programación: Nicolás Avellaneda (0) vs. Quimsa (0), Huracán (0) vs. Belgrano (0), Red Star (0) vs. Independiente (1) y Tiro Federal (0) vs. Olímpico (1).

También se jugarán dos partidos de la Copa de Plata: Newbery (1) vs. Lawn Tennis (0) y Juventud (0) vs. Sportivo Colón (1).