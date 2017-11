Galván, contento por su debut

Fotos INOLVIDABLE. Jorge Galván (abajo, primero desde la izquierda) recordará por siempre la tarde del domingo pasado en Pronunciamiento, Entre Ríos.

16/11/2017 -

El domingo pasado Central Córdoba empató 2 a 2 ante Defensores de Pronunciamiento, en calidad de visitante, resultado que le posibilitó mantener el liderazgo de la zona 3 del Torneo Federal A.

Debido a la acumulación de partidos y viajes, el entrenador Gustavo Coleoni apostó a una rotación, algo que ya venía haciendo, aunque en este caso se notó más porque fueron siete los cambios que introdujo.

Y entre esas siete variantes apareció Jorge Galván, un joven volante por izquierda de la cantera ferroviaria, que tuvo la gran chance de debutar.

"Estoy muy contento de haber podido debutar en el Federal A. Me sentí muy cómodo, me apoyaron mis compañeros. Gracias a Dios pude dar lo que el técnico me pidió, que fue que encare mano a mano. Por momentos lo pude hacer", dijo el "Chueco", en diálogo con El Clásico de Radio Panorama.

Galván se ganó la consideración de Coleoni jugando en la local. Y fue clave un partido ante Mitre. "Cada partido de la Primera local, él va viendo quien juega bien y quien juega regular", señaló al respecto.

"Subió a cinco juveniles y les está dando chances. Por ejemplo Pavón y Sayago que fueron al banco", agregó.

Sobre sus característica, contó: "Estoy acostumbrado a jugar de mitad de cancha para adelante. Hacia atrás me cuesta el retroceso, eso es lo que me pidió el técnico y traté de cumplir".

"Hablamos después del partido con el técnico, me dijo que quedó conforme y me felicitó. Que me haya felicitado me puso más contento todavía", añadió.

Sobre los méritos de este Central líder, apuntó: "No sé si somos el mejor equipo, pero sí sé que hacemos un gran esfuerzo para estar primeros y luchamos minuto a minuto para quedarnos con los tres puntos".

Por último, se refirió a por qué parece costarle más a Central en su estadio. "De local, los rivales vienen a jugarnos de contra y a veces eso hace que no podamos desplegar lo planificado en la semana. Cuando se meten atrás, cuesta", explicó el volante.