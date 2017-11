Quiénes pueden quedar implicados tras la declaración del abogado

16/11/2017 -

Vandenbroele podría no solo ventilar detalles de la trama secreta del negocio de la ex Ciccone y de la renegociación de la deuda formoseña. El abogado amigo de Boudou, podría además implicar aún más al ex titular de la Afip, Ricardo Echegaray, al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y a funcionarios provinciales, como Martín Cortés, del Banco de Formosa.

También a un poderoso empresario que habría sido vital en la trama de la ex Ciccone y que figura desde hace mucho tiempo en la lista de indeseados del presidente Mauricio Macri.