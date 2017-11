Fotos Advierten sobre el peligro de refrescarse en canales y ríos

16/11/2017 -

Tras la muerte de dos personas, víctimas de las correntadas de agua de los canales que atraviesan la provincia; y debido al agobiante calor que recae sobre el suelo santiagueño, referentes de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de la Capital advirtieron sobre el peligro que representa refrescarse en las aguas de los canales, ríos y represas, si no se tienen en cuenta las principales medidas de precaución necesarias para evitar una tragedia. El titular del organismo, Daniel Pikaluk, manifestó su preocupación y pidió a los adultos no dejar que los niños y jóvenes se acerquen a estos espacios, ya que ellos no dimensionan el peligro que corren.

"En Santiago los canales son los más peligrosos por el hecho de que la mayoría son revestidos, y las pendientes de sus riberas son pronunciadas y difíciles de escalarlas, más allá de las terribles correntadas que éstos tienen. Los canales generalmente superan los dos metros de profundidad y eso sólo ya representa un gran peligro", indicó.

Asimismo ejemplificó: ‘Una vez que una persona cae adentro del canal o una persona se mete voluntariamente a estos bañados, se expone a todo, porque uno no sabe lo que hay abajo. Hay que saber que en la superficie está todo lo que la correntada trae del resto del recorrido. Hay ramas, árboles y todo tipo de basura. Además, el peligro está también sobre todo en aquellos sectores en los que termina el revestimiento y se producen grandes pozos. Ahí como el agua cae a gran velocidad y fuerza, producen grandes profundidades y se pierde la visibilidad’.

El suelo de los canales y de los ríos suelen tener diferencias en su consistencia, lo cual vuelve más peligroso aún a los primeros.

‘En el caso de los canales, el barro acumulado abajo se vuelve musgo, y generalmente tiene poca adherencia, se vuelve resbaloso y no hay forma de sujetarse. Eso dificulta la salida o la estabilidad en el agua", remarcó.

En el río Dulce

Por el momento hoy hay sectores de riesgo en la ribera del río Dulce, comprendidos entre la autopista y la avenida Solís.

‘Desde el Puente hasta la zona del Ullua, hay varios pozos que son profundos, y que se ponen más peligrosos en caso de alguna crecida. Por el momento el caudal es normal, no tenemos ninguna advertencia, pero la gente debe tener mucho cuidado siempre’, pidió.

Finalmente Pikaluk brindó recomendaciones, sobre todo a los adultos.

"El mensaje es más que nada para los padres. Si traen a sus hijos a bañarse o a pescar en el río, que tomen los recaudos necesarios, que no ingresen a los sectores que oportunamente se encuentren vallados. Muchas veces los padres disfrutan de su picnic y se olvidan de sus hijos y es así como ocurren las tragedias. Además tenemos que tener cuidado en no arrojar residuos al río o los canales porque son ellos mismos los que se perjudican, ya que no solo corren el riesgo de ahogo sino también de cortes y otras lesiones’, sentenció el funcionario.