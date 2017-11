A Karina la enfureció que la vincularan con Maradona

16/11/2017 -

La guerra entre Karina, la "Princesita" Tejeda (31) y Dalma (30) y Gianinna Maradona (28) abrió un nuevo capítulo.

Es que la ídola tropical brindó por primera vez detalles de su sorpresiva separación del delantero del Manchester City y aclaró qué dichos de las hermanas Maradona la hicieron enfurecer al punto de llamarlas "infumables" en Twitter.

Karina comenzó desmintiendo, en una entrevista televisiva, haber invitado a Jimena Barón (30) a su show del Luna Park para "vengarse" de Gianinna, quien era amiga de la actriz devenida en cantante hasta que una supuesta traición de ella con Daniel Osvaldo (31) las enemistó por siempre.

En ese sentido, la "Princesita" aseguró que "cuando uno ama lo que hace no piensa en cosas que no le interesa", dando a entender que jamás se subiría al escenario con una persona para incomodar a otra.

Y, luego de eso, la cantante habló de su separación con el futbolista y ex pareja de Gianinna. "Nosotros nos habíamos separado y como la gente sabe, estamos intentando hablar bien", explicó.

Sobre los motivos que originaron el distanciamiento entre ella y el "Kun", Karina descartó que Benjamín, el hijo que el futbolista tuvo con Gianinna, haya sido tema de discusión en algún momento. Al mismo tiempo negó que la propia Gianinna haya tenido que ver con el distanciamiento.

"Ella no tuvo nada que ver, no hubo ningún problema", aclaró y siguió: "A mí lo único que me molestó es cuando ellas (por Gianinna y Dalma) dijeron que yo había estado con su papá y hacían ese jueguito que no me gustó. Me súper enojé y trato de medir las palabras porque me parece que pasaron los límites".

Entonces, Karina desmintió haber tenido un affaire con Diego Armando Maradona (57). "Nunca lo dije en ningún lado, pero ése es mi problema. Me parece bastante de mala persona estar mintiendo en una cosa tan grave y lloré un montón de tiempo por esa razón porque después te queda la mancha. Se dijo acá y en un montón de lados... ¿y por qué? Si tenés tanto odio decí te odio pero no inventés cosas que no son ciertas", aseguró molesta.

Ya hacia el final del móvil con el programa Confrontados, que conduce Rodrigo Lussich, la ídola tropical deslizó que su ahora ex pareja jamás creyó esos rumores porque, entre otras cosas, nunca aparecieron las pruebas correspondientes. "Del otro lado dicen ‘tengo pruebas’ y las pedís y no hay y se enojan. Eso es porque es mentira y no me importa las pruebas que puedan aparecer ¡eso es mentira! y es mi único enojo. Después ellas no tienen nada que ver con la separación, es sólo eso", cerró Karina.